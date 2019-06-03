网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

田壮壮为《千与千寻》配音锅炉爷爷

首位中文配音演员揭晓 海报造型酷似原画

2019-06-03 19:32:29 来源：Mtime时光网

著名导演田壮壮再拾“演员副业”，将为宫崎骏经典动画《千与千寻》中文版的锅炉爷爷一角配音。
　　时光网讯 宫崎骏经典动画《千与千寻》继定档6月21日后，今日宣布首位中文配音演员：著名导演田壮壮再拾“演员副业”，将为影片中的锅炉爷爷一角配音。


　　慈爱善良的锅炉爷爷是千寻打工汤屋锅炉房的主管，外面看似一位普通人类老爷爷，其实他拥有六条随意伸缩的手臂，总是无私帮助千寻。在官方发布的配音海报当中，戴着同款圆形墨镜、留着长胡须的田壮壮造型与动画当中的锅炉爷爷相似度颇高。

中国内地定档预告

　　在《千与千寻》之前，2018年12月14日中国内地曾公映了《龙猫》，这部1988年的宫崎骏作品，也是首次大范围在中国内地公映，最终收入票房1.73亿元。《千与千寻》无疑是宫崎骏的巅峰之作，影片奇绝的想象力和绚烂画面让人流连忘返，这也是目前唯一一部拿下过奥斯卡最佳动画长片的日本作品。

　　影片讲述了有点娇气任性的10岁少女千寻跟随父母搬往新家，途中误入一座神庙，来到了另一个世界——一条专门给神仙提供服务的热闹非凡的浴场街。双亲因为吃了给神准备的美食而被变成了猪。小千寻在迷之美少年白的帮助下得以安身，改名为“千”，进了魔女汤婆婆经营的大浴场做帮佣，等待机会救出父母回到自己的世界。

　　《千与千寻》将于6月21日与中国观众见面，更多配音阵容即将公布。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 千与千寻 配音 田壮壮 动画
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

千与千寻

千与千寻 (2001)

0.0

导演：宫崎骏

主演：柊瑠美 入野自由

在线播放

田壮壮

田壮壮

Zhuangzhuang Tian

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
4

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
5

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..

查看更多