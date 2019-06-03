



慈爱善良的锅炉爷爷是千寻打工汤屋锅炉房的主管，外面看似一位普通人类老爷爷，其实他拥有六条随意伸缩的手臂，总是无私帮助千寻。在官方发布的配音海报当中，戴着同款圆形墨镜、留着长胡须的田壮壮造型与动画当中的锅炉爷爷相似度颇高。









影片讲述了有点娇气任性的10岁少女千寻跟随父母搬往新家，途中误入一座神庙，来到了另一个世界——一条专门给神仙提供服务的热闹非凡的浴场街。双亲因为吃了给神准备的美食而被变成了猪。小千寻在迷之美少年白的帮助下得以安身，改名为“千”，进了魔女汤婆婆经营的大浴场做帮佣，等待机会救出父母回到自己的世界。





《千与千寻》将于6月21日与中国观众见面，更多配音阵容即将公布。