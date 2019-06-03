在发布会现场，众主创纷纷聊起未能到达现场的古天乐。关智耀导演表示：“古天乐的几场落泪戏呈现的非常好，戏中几次落泪都给到我不一样的感情，让人即惊喜又感动。”影片中卧底警察古天乐深入虎穴，为了打入“世纪贼王龙志强”犯罪团伙的内部，古天乐不仅要被梁家辉所饰演的龙志强“严刑逼供”，还被“轮番虐待。”





谈及古天乐此番卧底的种种遭遇，王晶导演现场回应：“古天乐这次接受的是史上最难卧底任务，别人当卧底都很帅，但是他却着实被悍匪团伙虐得不轻，最后真的虐到哭了。”而未到现场的古天乐也隔空在微博与大家互动道：“《追龙II》将至，你们即将见到史上最惨卧底。”





针对网友十分关注的“《追龙2》没有刘德华”这一问题时，王晶导演在现场给出解答：“其实影片中是有刘德华的，只要大家仔细观看影片，会发现开头就会有刘德华出现，这属于彩蛋，一定会让大家惊喜。对此梁家辉则卖了关子：“大家看电影的时候注意过山车这场戏我身后第二排的人。”





面对网友提问“看四大影帝‘打架’好紧张”，梁家辉谦虚表示：“四个影帝在一起就是一家人，影帝只是大家赋予我们的虚称。”林家栋也幽默回应：“应该说我们有默契，因为我们不敢打他（梁家辉）。”