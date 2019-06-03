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《追龙2》首映王晶爆料刘德华彩蛋

梁家辉获赠榴莲霸气开吃 重现片中"贼王"镜头

2019-06-03 19:20:20 来源：Mtime时光网

《追龙2》在京举办首映礼，王晶导演爆料片中竟有“刘德华彩蛋”，梁家辉在片中出演“世纪悍匪”，并当场霸气重现片中“吃榴莲”这个情节。
      时光网讯 6月3日，由王晶关智耀联合执导，梁家辉古天乐林家栋邱意浓、叶项明、任达华杜江等主演的电影《追龙2》在北京举办首映发布会。发布会当天，导演王晶关智耀携主演梁家辉林家栋邱意浓等悉数亮相。梁家辉在片中出演“世纪悍匪”，并当场霸气重现片中“吃榴莲”这个情节，全场气味瞬间变得不可描述起来。当天出品方博纳影业老总于冬大胆预测：“《追龙2》口碑这么好，票房一定能超过同档期的《X战警：黑凤凰》！”



       在发布会现场，众主创纷纷聊起未能到达现场的古天乐。关智耀导演表示：“古天乐的几场落泪戏呈现的非常好，戏中几次落泪都给到我不一样的感情，让人即惊喜又感动。”影片中卧底警察古天乐深入虎穴，为了打入“世纪贼王龙志强”犯罪团伙的内部，古天乐不仅要被梁家辉所饰演的龙志强“严刑逼供”，还被“轮番虐待。”

      谈及古天乐此番卧底的种种遭遇，王晶导演现场回应：“古天乐这次接受的是史上最难卧底任务，别人当卧底都很帅，但是他却着实被悍匪团伙虐得不轻，最后真的虐到哭了。”而未到现场的古天乐也隔空在微博与大家互动道：“《追龙II》将至，你们即将见到史上最惨卧底。”

       针对网友十分关注的“《追龙2》没有刘德华”这一问题时，王晶导演在现场给出解答：“其实影片中是有刘德华的，只要大家仔细观看影片，会发现开头就会有刘德华出现，这属于彩蛋，一定会让大家惊喜。对此梁家辉则卖了关子：“大家看电影的时候注意过山车这场戏我身后第二排的人。”

       面对网友提问“看四大影帝‘打架’好紧张”，梁家辉谦虚表示：“四个影帝在一起就是一家人，影帝只是大家赋予我们的虚称。”林家栋也幽默回应：“应该说我们有默契，因为我们不敢打他（梁家辉）。”

      在发布会上，梁家辉现场更是收到片方送来的整颗新鲜榴莲，梁家辉当即邀请好兄弟林家栋一起分享榴莲，却遭到了林家栋现场“嫌弃”并机智回应：“不可以抢好兄弟的吃的。”对于送榴莲给梁家辉，两位导演解释道：“只有水果之王榴莲，才能配得上世纪贼王龙志强。”随后，梁家辉更现场“强喂”主持人吃榴莲，更摆出龙志强张开双臂的经典造型，霸气全场。

      互动过后，梁家辉动情表示：“我非常感激两位导演，能够赋予我龙志强这样一个角色，让我可以更享受在电影中里面演出的那种感觉，谢谢晶哥，谢谢关导。”并现场喊话王晶导演：“我还没有退役，我只是休息一下，如果你们对我还有想法，我还在。”

      最后，出品方博纳影业集团董事长于冬上台大胆预测：“《追龙II》口碑这么好，一定会再次逆袭，战胜同档期的《X战警：黑凤凰》。”于冬幽默表示，“《追龙II》票房成绩，决定《追龙》第三部什么时候开拍！”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 追龙2 王晶 梁家辉
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