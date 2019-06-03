网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《X战警：黑凤凰》IMAX红毯采访特辑

恢宏场面轮番上演 变种人将首次进入太空

2019-06-03 13:52:22 来源：Mtime时光网

导演西蒙·金伯格介绍：“因为这部影片气势恢宏，部分场景还发生在太空，因此一定要在大银幕上观看。这是变种人首次前往太空。”

《X战警：黑凤凰》红毯采访特辑

      超级英雄大片《X战警：黑凤凰》即将于6月6日登陆全国超600家IMAX影院。今日，IMAX发布中国首映红毯采访特辑，导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、主演索菲·特纳、泰伊·谢里丹和伊万·彼得斯在中国红毯上向观众倾情推荐“一定要看IMAX”！
 
      恢宏场面轮番上演IMAX，变种人将首次进入太空

      红毯上，每位主创都激情饱满地推荐IMAX版本。制片人哈奇·帕克说到“这部电影不同以往，它不仅非常动人，同时也更加震撼。”导演西蒙·金伯格更介绍：“因为这部影片气势恢宏，部分场景还发生在太空，因此一定要在大银幕上观看。这是变种人首次前往太空。” 动作场景和超凡视效将继续保持高水准的《X战警：黑凤凰》将成为IMAX大银幕上的最重要看点，恢弘场面在IMAX水晶般的大银幕上轮番上演，正如女主“黑凤凰”所言：“IMAX会给你全方位的享受，环绕音效，超大银幕，你会看清每个细节，绝对超值。”
 

《X战警：黑凤凰》IMAX海报

      20年传奇即将落幕IMAX，大银幕纤毫毕至展现终极一役

      在《X战警：黑凤凰》中，IMAX大银幕上也将迎来包括法鲨、一美、大表姐等二代X战警最后的集结，“镭射眼”在红毯采访中表示：“X战警之所以受欢迎，因为影片之间有十年的跨度，因此你能看到角色的成长和转变。”在本集中，凤凰女黑化全面失控，分崩离析的变种人也将迎来巅峰一役，据“快银“伊万·彼得斯介绍：“这次每个人都运用超能力帮助彼此，绝对令人叹为观止。”而在凤凰的黑化过程演技不断成熟的苏菲介绍到：“（凤凰）不断挣扎，试图发掘自己的内心，我觉得每个观众都会有共鸣，每个人都曾有相同的经历。”

   编辑：边界

关注时光网微信

相关电影/影人

X战警：黑凤凰

X战警：黑凤凰 (2019)

0.0

导演：西蒙·金伯格

主演：索菲·特纳

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》海量幕后照：雷神化妆肥胖实锤！

钢铁侠葬礼大合影 超级英雄片场欢乐多

30
不看不知道，《复联4》片场这么欢乐
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
4

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
5

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..

查看更多