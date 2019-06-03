导演西蒙·金伯格介绍：“因为这部影片气势恢宏，部分场景还发生在太空，因此一定要在大银幕上观看。这是变种人首次前往太空。”

恢宏场面轮番上演IMAX，变种人将首次进入太空





红毯上，每位主创都激情饱满地推荐IMAX版本。制片人哈奇·帕克说到“这部电影不同以往，它不仅非常动人，同时也更加震撼。”导演西蒙·金伯格更介绍：“因为这部影片气势恢宏，部分场景还发生在太空，因此一定要在大银幕上观看。这是变种人首次前往太空。” 动作场景和超凡视效将继续保持高水准的《X战警：黑凤凰》将成为IMAX大银幕上的最重要看点，恢弘场面在IMAX水晶般的大银幕上轮番上演，正如女主“黑凤凰”所言：“IMAX会给你全方位的享受，环绕音效，超大银幕，你会看清每个细节，绝对超值。”

《X战警：黑凤凰》IMAX海报 20年传奇即将落幕IMAX，大银幕纤毫毕至展现终极一役





在《X战警：黑凤凰》中，IMAX大银幕上也将迎来包括法鲨、一美、大表姐等二代X战警最后的集结，“镭射眼”在红毯采访中表示：“X战警之所以受欢迎，因为影片之间有十年的跨度，因此你能看到角色的成长和转变。”在本集中，凤凰女黑化全面失控，分崩离析的变种人也将迎来巅峰一役，据“快银“伊万·彼得斯介绍：“这次每个人都运用超能力帮助彼此，绝对令人叹为观止。”而在凤凰的黑化过程演技不断成熟的苏菲介绍到：“（凤凰）不断挣扎，试图发掘自己的内心，我觉得每个观众都会有共鸣，每个人都曾有相同的经历。”