音乐剧改编电影《猫》日前放出来一些幕后花絮，当中可以看出演员饰演的猫本来应该跟猫的实际大小一样，所以为了达到这种效果，片场的布景道具都按比例放大了。









首演17个月之后，《猫》横跨大西洋，来到百老汇，给这片土地带来了文化震荡。后来这部音乐剧被翻译成15种语言，在全球各地上演，收获了数十亿美元的票房，包括最近复排的版本。现在经历了许多年断断续续的筹划，《猫》终于迎来了大银幕亮相——1998年，《猫》曾经将舞台表演录制成视频发行，而这次，《猫》终于有真正的电影版了。





电影版《猫》的豪华主演阵容









上个月在拉斯维加斯举办的国际漫展上，《猫》放出了一些幕后花絮，当中可以看出演员饰演的猫本来应该跟猫的实际大小一样，所以为了达到这种效果，片场的布景道具都按比例放大了。而且该片还采用了最新的技术和CGI，以期让电影拥有恰当而独特的视觉效果，才能跟狂野的舞台版相匹配。对此，甚至连演员们都感到非常兴奋。





舞台上真人扮演的群猫









跟许多参与到本片当中的人一样，威尔森也是多年以前就很熟悉《猫》这部音乐剧了。“（第一次看《猫》的时候）我还是个学生，我跑到伦敦去看，坐在后面，因为《猫》虽然已经演了很久，但每场还是人气爆棚。这是我第一部想要去看的音乐剧”





威尔森回忆道：“我坐得太靠后了，所以我不得不用上伦敦的大剧院里会有的那种望远镜，我当时还有些疑惑，‘这部剧的故事线是什么？’但尽管如此，我还是很喜欢它——演员们都扮成猫的样子在台上跳舞。我觉得很好看，但我记得它的故事线的确有些令人疑惑，所以当我看到汤姆写的电影剧本的时候就很喜欢。感觉起来，电影的故事线清晰了很多，我认为这对电影来说是好的。因为原剧改编自诗歌，作为舞台剧，对有些人来说可能太模糊不清了。”





威尔森将饰演保姆猫





“我在电影中饰演的角色是保姆猫珍妮点点，”威尔森接着说，“她是电影里第一个定下来的角色，所以我很快就进组了，我是第一个录制个人的歌曲的演员。我觉得自己某种程度上像是剧组的小白鼠，挺有意思的。跟汤姆一起合作感觉非常好。我饰演的这只猫，白天很懒，但到了晚上就舞动四方，还把一些老鼠和蟑螂训练成了舞队。所以，从视觉上看，我的歌曲部分会显得很花哨华丽。我们找了一些小孩子来扮演老鼠，这是我的主意，因为我说，‘这可是安德鲁·洛伊德·韦伯的作品——里面必须有孩子出现。’汤姆就同意了。这将会是非常可爱的一段戏。”