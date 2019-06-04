时光网讯 《哥斯拉2：怪兽之王》
尽管在北美反响平庸，开画首周成绩较2014年的前作《哥斯拉》
缩水近一半，但在东方却大受欢迎。影片在中国首周拿下4.65亿人民币票房，创下传奇“怪兽宇宙”最强开画。
而在哥斯拉的老家日本，《哥斯拉2》更是创下迄今35部哥斯拉电影的最高开画
。观众对于该片也是一片溢美之词，认为场面绝美、充满了对日版哥斯拉的敬意。
影片于5月31日同步全球登陆日本，周六周日两日吸引47.9万人次观看，拿下6.77亿日元，毫无悬念登顶周末票房榜，并创下迄今为止的35部哥斯拉电影（日本32部，好莱坞3部）在日本的最高首周末开画成绩。
这一成绩比前作《哥斯拉》
——开画首周末5.08亿日元——高出33.1%，并且超过了2016年暑期档上映的东宝版《新哥斯拉》
（首周末6.25亿日元）。《新哥斯拉》
是当年的“爆款”之作，即使在开画四周后遭遇另一部更大的“爆款”《你的名字。》
，最终仍拿下了82.5亿日元的票房佳绩。
算上开画周日当天，《哥斯拉2》
三日共吸引64.2万人次观看，首周拿下9.19亿日元票房，约为840万美元，让日本成为中国之后的海外第二大票仓。
按“有用度”排序，可以看到前两页全部都是五星好评，充满着日式溢美之词：
下面截取一些日本观众的评价——
雅虎某网友影评：
非常精彩。从一开始就毫不遮掩地让怪兽震撼登场。每一处的亮相都帅气又美丽。它简直被当做明星来对待。主创发自内心的对怪兽的爱被传达出来，令人感动。
另外，影片满溢着对东宝哥斯拉的爱和敬意，令人动容。
不把自然看做“控制的对象”，而对它采取 “一边畏惧它的威胁、敬畏它带来的恩惠，一边努力共同繁荣、共同生存”这样的立场，让这部好莱坞电影有了东洋的感觉。
怪兽是可怕的，同时也是神圣的。
当然，影片故事部分有很多不足的地方。比如对于主角艾米和艾迪逊的行动常常不能理解。我最在意的是影片中“过度美化核兵器的问题”吧。如今都2019年了，核兵器还只被看做“有着巨大威力的炸弹”，这样的理解方式令人不安。
但是，怪兽的美丽和帅气弥补了这些。这是众神之战。满满的如绘画一般的场面，令人陶醉。最重要的是，对于原作的致敬，令人沉醉。
此外，渡边谦饰演的芹泽教授，只在关键时刻脱口而出的日语台词，是只有日本观众能体味的特权吧。
Filmarks某网友评价：
若将关于情节的细节放到一边，真的很享受！先一点一点地从各种角度展现怪兽们，然后最后全身亮相，展现方式非常妙，和前作一样。此外战斗场景比前作多很多，力量升级，人类的模样也得到适当的展示。
为巨型怪兽赋予意义、准确地描绘人类的傲慢、明明是CG却故意做的像特摄一样的动作，这些点都清晰地感受到对日版哥斯拉的爱。音乐对于日本人来说也是难以抵抗的诱惑力。
看《复联3》和《侏罗纪世界2》时的那种绝望感，以及激发你期待下部作品的方法也很棒。Oh my GOD , zilla!续作是VS金刚，已经按捺不住期待的心情了。真没想到，在《复联4》之后的1个月，还能看到这样精彩的电影。
虽然我不喜欢画面一直很暗，但这次既然是天气的设定，还能忍受吧。
推特某网友评价：
作为怪兽电影、作为哥斯拉电影，都是完美到不能再完美的作品。
在《新哥斯拉》和本作中，哥斯拉完全作为生活在现代的神而复活。
太美丽了，眼泪自然地流出，几乎要窒息在对哥斯拉的爱中。
一直到最后都不忘记服务粉丝的大杰作！
当然，差评也是有的：
因为登场人物的行动动因很幼稚，没法进入故事，越看越困。画面上的震慑力也没有超越预告的期待值。本来我就对怪兽没那么喜欢。
什么时候好莱坞制作‘机动哥斯拉’的话（虽然与《环太平洋》撞题了）我会想去看看！