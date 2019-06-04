。观众对于该片也是一片溢美之词，认为场面绝美、充满了对日版哥斯拉的敬意。

影片于5月31日同步全球登陆日本，周六周日两日吸引47.9万人次观看，拿下6.77亿日元，毫无悬念登顶周末票房榜，并创下迄今为止的35部哥斯拉电影（日本32部，好莱坞3部）在日本的最高首周末开画成绩。

按“有用度”排序，可以看到前两页全部都是五星好评，充满着日式溢美之词：

雅虎某网友影评：

非常精彩。从一开始就毫不遮掩地让怪兽震撼登场。每一处的亮相都帅气又美丽。它简直被当做明星来对待。主创发自内心的对怪兽的爱被传达出来，令人感动。





另外，影片满溢着对东宝哥斯拉的爱和敬意，令人动容。





不把自然看做“控制的对象”，而对它采取 “一边畏惧它的威胁、敬畏它带来的恩惠，一边努力共同繁荣、共同生存”这样的立场，让这部好莱坞电影有了东洋的感觉。





怪兽是可怕的，同时也是神圣的。





当然，影片故事部分有很多不足的地方。比如对于主角艾米和艾迪逊的行动常常不能理解。我最在意的是影片中“过度美化核兵器的问题”吧。如今都2019年了，核兵器还只被看做“有着巨大威力的炸弹”，这样的理解方式令人不安。





但是，怪兽的美丽和帅气弥补了这些。这是众神之战。满满的如绘画一般的场面，令人陶醉。最重要的是，对于原作的致敬，令人沉醉。





此外，渡边谦饰演的芹泽教授，只在关键时刻脱口而出的日语台词，是只有日本观众能体味的特权吧。









