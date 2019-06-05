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十年来，再没有R级性喜剧超过《宿醉》

还记得那只老虎、婴儿和掉了的牙么？

2019-06-05 08:51:22 来源：Mtime时光网

R级性喜剧之最

最疯、最野、票房最高

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一些《宿醉》趣闻

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R级性喜剧《宿醉》已经十周年啦，你还记得片中那些让人惊叹不已的笑点和桥段么？
　　时光网特稿　在R级喜剧中，几乎没有比托德·菲利普斯《宿醉》玩得更野的了。这部由布莱德利·库珀艾德·赫尔姆斯扎克·加利费安纳基斯肯·郑等人共同主演的影片，用3500万美元左右的预算，换来了4.67亿美元的全球票房——这一成绩是R级性喜剧之最，也在史上所有R级电影全球票房中位列第七（排在前面的还有2部《死侍》、被《死侍》cue过的《耶稣受难记》以及《小丑回魂》等片）。

答应我，这些照片我们看完就毁掉

　　今年，距离第一部《宿醉》电影的上映，已经过了整整10年的时间。《宿醉》的故事聚焦于一场婚前的单身party，号称“总是有男人栽在拉斯维加斯”。

      影片本来会成为一部口碑平平、容易让人忘记的作品，就如美国每年如春笋一般一茬接一茬冒出来的性喜剧一样，但是让人意想不到的是，本片却成了当时的票房大户，并接连又拍了两部赚大钱的续集。


那什么，我牙呢……

　　故事其实很简单：在Doug（贾斯汀·巴萨饰）结婚之前，他和两位哥们儿Stu（艾德·赫尔姆斯饰）、Phil（布莱德利·库珀饰），以及小舅子Alan（扎克·加利费安纳基斯饰）去拉斯维加斯参加准新郎的单身party，想要彻彻底底疯一场。但跟其它无数性喜剧不一样的地方在于哪儿呢？你根本就没看到那一晚到底发生了什么。前一分钟他们还在喝当晚的第一杯酒，下一秒就突然切到了第二天早上。


要结婚了，新郎人呢？

　　

《宿醉》预告片

一只公鸡在他们的酒店套房里溜达，身为牙医的Stu少了一颗牙，Phil手上不知道为什么缠着医院的手环，还有一只老虎在浴室里趴着。新郎Doug不见了！在找他的过程，这三位大兄弟经历了被人拿枪指着，在后备箱里发现了肯·郑所饰的周先生（三点全裸出镜哦！），本来要跟未婚妻求婚的哥们儿竟然跟个脱衣舞娘结婚了。最主要的是，柜子里突然多了个婴儿。



　　第二天就是婚礼，新郎却丢了，而三位甚至记不起来自己前一晚去过哪儿、干过什么，整部片的乐趣就从这儿开始了。虽然电影中可能还是有类似于《太坏了》中那种孩子气、滑稽的幽默感（这部影片经常被用来跟《宿醉》对比，而当年主演的乔纳·希尔塞斯·罗根艾玛·斯通等人还都不是大明星呢），但真正的笑话在于，这些自讨苦吃的成年男人，完全是自己陷入这般境地的。


Stu和他女朋友

　　Phil是个已婚有娃的老师，牙医Stu有个打算求婚的女友，这俩人清醒的时候有多靠谱，被下药迷糊了之后就有多疯癫。他们二人的酒后表现本应让人最放心，但到头来，还是得合力拼凑这其中“失去”的12小时。

　　和大部分好看的喜剧一样，片中必定会有十分突出的表演，让它能升华到“佳片”的高度。扎克·加利费安纳基斯是第一次饰演电影主角，他此前曾在喜剧电视剧和电影龙套的角色中，取得过小小的成功，但出演《宿醉》使他大器晚成，在40岁整时迎来突破。他所饰的Alan在社交方面捉襟见肘，但却极其渴望被爱、被接纳，这是个可以改变整场戏，而且能把脑子里想的东西不加修饰地说出来的角色。


Alan的这个裤子给跪了

　　他不太喜欢穿裤子（片里各种露屁股），并喜欢开别人很难get到的玩笑，但Alan绝对是《宿醉》中当之无愧的明星。如果缺了他，兄弟四人肯定不会有“宿醉”这件事了。在怪异的外表和令人惊骇的言语下，其实隐藏着一个极度缺乏安全感，非常渴望与姐夫的好朋友打成一片的男人。

　　在穿着什么都遮不住的内裤满屋溜达，被小孩儿的电击枪电成sb的同时，加利费安纳基斯做到了将Alan这个角色与其他人区分开，情感方面也更深一个层次

　　在十年后的2019年，如果非要鸡蛋里面挑骨头，《宿醉》中完全无所顾忌的笑点中，其实几乎没有任何出彩的女性角色——虽然这在当年并不算个事儿。就像《一夜大肚》那样，片中所有的女性都被可悲地毫无幽默感，控制欲超强，且非常扁平化。


Jade超美！

　　但这里可不包括海瑟·格拉汉姆饰演的Jade，她是个“有着金子一般心灵的妓女”角色（其实人家是脱衣舞娘啦），但很遗憾，除此以外再无其它了，就连她，影片都没给她安排什么笑点，也许除了母乳的那一幕？

　　《宿醉》本来也从没想做得聪明或精致，但它却成为了本世纪初最火爆的大片之一。不幸的是，《宿醉2》《宿醉3》并没有延续这一势头，《宿醉2》基本上照搬第一部，《宿醉3》则奉上了一个老套且不搞笑的绑架桥段，不过让人欣慰的是，至少它们在票房方面都赚到钱了。


《宿醉2》，这一脸纹身让人印象深刻

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 宿醉

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