答应我，这些照片我们看完就毁掉









影片本来会成为一部口碑平平、容易让人忘记的作品，就如美国每年如春笋一般一茬接一茬冒出来的性喜剧一样，但是让人意想不到的是，本片却成了当时的票房大户，并接连又拍了两部赚大钱的续集。







那什么，我牙呢……











要结婚了，新郎人呢？





《宿醉》预告片 一只公鸡在他们的酒店套房里溜达，身为牙医的Stu少了一颗牙，Phil手上不知道为什么缠着医院的手环，还有一只老虎在浴室里趴着。新郎Doug不见了！在找他的过程，这三位大兄弟经历了被人拿枪指着，在后备箱里发现了肯·郑所饰的周先生（三点全裸出镜哦！），本来要跟未婚妻求婚的哥们儿竟然跟个脱衣舞娘结婚了。最主要的是，柜子里突然多了个婴儿。

















Stu和他女朋友





Phil是个已婚有娃的老师，牙医Stu有个打算求婚的女友，这俩人清醒的时候有多靠谱，被下药迷糊了之后就有多疯癫。他们二人的酒后表现本应让人最放心，但到头来，还是得合力拼凑这其中“失去”的12小时。





和大部分好看的喜剧一样，片中必定会有十分突出的表演，让它能升华到“佳片”的高度。扎克·加利费安纳基斯是第一次饰演电影主角，他此前曾在喜剧电视剧和电影龙套的角色中，取得过小小的成功，但出演《宿醉》使他大器晚成，在40岁整时迎来突破。他所饰的Alan在社交方面捉襟见肘，但却极其渴望被爱、被接纳，这是个可以改变整场戏，而且能把脑子里想的东西不加修饰地说出来的角色。







Alan的这个裤子给跪了





他不太喜欢穿裤子（片里各种露屁股），并喜欢开别人很难get到的玩笑，但Alan绝对是《宿醉》中当之无愧的明星。如果缺了他，兄弟四人肯定不会有“宿醉”这件事了。在怪异的外表和令人惊骇的言语下，其实隐藏着一个极度缺乏安全感，非常渴望与姐夫的好朋友打成一片的男人。





在穿着什么都遮不住的内裤满屋溜达，被小孩儿的电击枪电成sb的同时，加利费安纳基斯做到了将Alan这个角色与其他人区分开，情感方面也更深一个层次。











Jade超美！











