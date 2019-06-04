6月26日至9月1日，“迪士尼反斗夏日-大玩水花”热力登场，“Pixar水花大街派对”中，《玩具总动员4》中担当重要角色的牧羊女宝贝及新朋友叉叉（Forky），将首次登场。

时光网讯 影视演员 影视演员 杜江 作为香港迪士尼“奇妙快乐家”，今日亮相“迪士尼反斗夏日-大玩水花”媒体预告会，并送上度假全攻略。

























刚开幕的“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是全球首个以蚁人和黄蜂女为主题的游乐设施，大小漫威迷必访。在游乐设施中，宾客将坐上“突击”战车，配备脉冲枪，与蚁人及黄蜂女携手抵御九头蛇机械虫军团，过程中一尝缩至蚂蚁般大小的滋味，并发掘多处独特的香港元素。





此外，乐园及酒店餐厅还推出超过40款全新《玩具总动员4》夏日限定美食，与超过280款季节限定商品等。





香港迪士尼乐园度假区传讯及公共事务副总裁蔡少绵表示：“今年夏天，香港迪士尼出动超强迪士尼IP阵容，乐园及3间主题酒店的一系列玩水活动清凉又畅快，而随着广深港高铁（香港段）和港珠澳大桥通车，内地宾客到香港度假也变得更加轻松便捷。”

编辑：hello王小羊