时光网讯
影视演员杜江
作为香港迪士尼“奇妙快乐家”，今日亮相“迪士尼反斗夏日-大玩水花”媒体预告会，并送上度假全攻略。
据悉，6月26日至9月1日，“迪士尼反斗夏日-大玩水花”将热力登场，一众迪士尼·皮克斯新知旧友邀请宾客畅玩水花加码的“Pixar水花大街派对”，《玩具总动员4》
中担当重要角色的牧羊女宝贝及新朋友叉叉（Forky），将首次登场。还有胡迪、巴斯光年、翠丝，加上多位绿色奇兵，联同《头脑特工队》
的乐乐与忧忧、《飞屋环游记》
的小罗与道格等，与超过30名演艺人员一同亮相。
另外，迪士尼城堡区全新“魔法化妆厅”将于7月开幕，魔法棒一挥，7款全新公主礼服及饰物呈现眼前，包括艾莎、安娜、贝儿、仙蒂瑞拉、爱洛、白雪公主和长发公主。此外，《小美人鱼》
爱丽儿也将在年底首次亮相。
刚开幕的“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是全球首个以蚁人和黄蜂女为主题的游乐设施，大小漫威迷必访。在游乐设施中，宾客将坐上“突击”战车，配备脉冲枪，与蚁人及黄蜂女携手抵御九头蛇机械虫军团，过程中一尝缩至蚂蚁般大小的滋味，并发掘多处独特的香港元素。
此外，乐园及酒店餐厅还推出超过40款全新《玩具总动员4》夏日限定美食，与超过280款季节限定商品等。
香港迪士尼乐园度假区传讯及公共事务副总裁蔡少绵表示：“今年夏天，香港迪士尼出动超强迪士尼IP阵容，乐园及3间主题酒店的一系列玩水活动清凉又畅快，而随着广深港高铁（香港段）和港珠澳大桥通车，内地宾客到香港度假也变得更加轻松便捷。”
编辑：hello王小羊