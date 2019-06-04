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“奇妙快乐家”杜江分享迪士尼夏日度假攻略

《玩具总动员4》牧羊女叉叉首登“水花派对”

2019-06-04 00:10:13 来源：Mtime时光网

6月26日至9月1日，“迪士尼反斗夏日-大玩水花”热力登场，“Pixar水花大街派对”中，《玩具总动员4》中担当重要角色的牧羊女宝贝及新朋友叉叉（Forky），将首次登场。
　　时光网讯  影视演员杜江作为香港迪士尼“奇妙快乐家”，今日亮相“迪士尼反斗夏日-大玩水花”媒体预告会，并送上度假全攻略。





　　据悉，6月26日至9月1日，“迪士尼反斗夏日-大玩水花”将热力登场，一众迪士尼·皮克斯新知旧友邀请宾客畅玩水花加码的“Pixar水花大街派对”，《玩具总动员4》中担当重要角色的牧羊女宝贝及新朋友叉叉（Forky），将首次登场。还有胡迪、巴斯光年、翠丝，加上多位绿色奇兵，联同《头脑特工队》的乐乐与忧忧、《飞屋环游记》的小罗与道格等，与超过30名演艺人员一同亮相。

　　另外，迪士尼城堡区全新“魔法化妆厅”将于7月开幕，魔法棒一挥，7款全新公主礼服及饰物呈现眼前，包括艾莎、安娜、贝儿、仙蒂瑞拉、爱洛、白雪公主和长发公主。此外，《小美人鱼》爱丽儿也将在年底首次亮相。

　　刚开幕的“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是全球首个以蚁人和黄蜂女为主题的游乐设施，大小漫威迷必访。在游乐设施中，宾客将坐上“突击”战车，配备脉冲枪，与蚁人及黄蜂女携手抵御九头蛇机械虫军团，过程中一尝缩至蚂蚁般大小的滋味，并发掘多处独特的香港元素。

　　此外，乐园及酒店餐厅还推出超过40款全新《玩具总动员4》夏日限定美食，与超过280款季节限定商品等。

　　香港迪士尼乐园度假区传讯及公共事务副总裁蔡少绵表示：“今年夏天，香港迪士尼出动超强迪士尼IP阵容，乐园及3间主题酒店的一系列玩水活动清凉又畅快，而随着广深港高铁（香港段）和港珠澳大桥通车，内地宾客到香港度假也变得更加轻松便捷。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 杜江 香港迪士尼 玩具总动员4
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相关电影/影人

杜江

杜江

Jiang Du

职业：演员

查看影人作品  >

玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

0.0

导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

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