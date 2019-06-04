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《最好的我们》惠英红陈飞宇"母子"合体

“耿耿余淮”追爱看哭观众 大银幕需要新鲜面孔

2019-06-04 01:31:46 来源：Mtime时光网

虽然很多粉丝对刘昊然、谭松韵的剧版《最好的我们》仍念念不忘，但看完陈飞宇和何蓝逗这版电影，不得不说，大银幕又诞生一对招人喜欢的CP“耿耿余淮”。

定档预告

　　时光网讯  青春校园电影《最好的我们》在京举行首映，在片中饰演陈飞宇妈妈的惠英红亮相，“母子”合体。虽然很多粉丝对刘昊然谭松韵的剧版《最好的我们》仍念念不忘，但看完陈飞宇和何蓝逗这版电影，不得不说，大银幕又诞生一对招人喜欢的CP“耿耿余淮”，不少女观众看哭了，新鲜面孔带来的吸引力十足。



　　电影《最好的我们》改编自八月长安同名青春小说，黄斌担任制片人，章笛沙执导，片尾特别鸣谢了陈凯歌和陈红，可见这对父母对儿子的电影相当上心。在片中，除了出演高中生，陈飞宇还挑战了成年阶段、备受家庭与情感折磨的“余淮”，与影后惠英红飙戏。

　　首映现场，惠英红透露在现实生活中没有孩子，性格也比较开放，和电影中“严厉的妈妈”很不一样。但因为小时候兄弟姐妹多，自己的母亲也非常严厉，所以角色并不陌生。他还对戏里的儿子陈飞宇赞不绝口，称他有礼貌、很斯文，而且还会音乐，“会音乐的男生都很有魅力”。



　　陈飞宇分享：“《最好的我们》是一部拍给所有人的电影，我在演这部戏的时候很纠结，因为我需要饰演两个不同年龄段的角色，我特别幸运遇到这么好的同学、同桌、导演，我们真的花了很多时间做准备。”

　　首映发布会上，主创们也纷纷谈起影片即将上映的心情。制片人黄斌认为：“这是一场盛大的毕业典礼。电影《最好的我们》就像一个节点，为我们的青春打了结。”导演章笛沙认为：“这是一部表白电影。是一部让人充满勇气的电影。”八月长安说道：“每个人的青春都有属于自己的耿耿和余淮，不管你看的影片里是谁在演绎，只要你想到那个耿耿于怀的人，就是最好的青春。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 最好的我们 陈飞宇 何蓝逗 惠英红 首映
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