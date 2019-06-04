时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺
导演的《好莱坞往事》
在戛纳首映后，反响不错，他上个月接受采访时还说，公映版会比戛纳版更长，他会剪进去更多内容。他还表示，《好莱坞往事》作为他的第九部电影，他此生一共只想拍十部片——名额只剩下最后一部了！
而根据外媒报道，昆汀目前想拍一部姜戈/佐罗交叉宇宙电影，改编自DC漫画。漫画原著是由昆汀本人做编剧，故事将接着《被解救的姜戈》
往下讲，姜戈的妻子Broomhilda被安置在芝加哥后，姜戈在全美各处找工作。在旅途中他遇到了佐罗，两个人结伴同行，共同实施正义。
杰米·福克斯饰演的姜戈
官方给出的剧情梗概是，“《被解救的姜戈》故事发生几年之后，姜戈继续做了赏金猎人，在美东，他可是头上有通缉令的人，于是他开始一路西行。在把自己的妻子Broomhilda安全地安置在芝加哥之后，他再次踏上征程，一旦完成一份工作，就给她寄钱。机缘巧合之下，他遇到了上岁数、饱经风霜的Diego de la Vega——也就是大名鼎鼎的佐罗，马上被佐罗非比寻常的性格吸引了。
这也是第一个对于姜戈的肤色毫不感兴趣的有钱白人，而且还能打。他成了佐罗的雇佣保镖，为了解救一处的原住民，卷进了一场战斗，发现原来被奴役的不仅仅是黑人。在这一旅途中，他向老年佐罗学到了很多（他有点儿像当年那个牙医），甚至在有些场合，还戴上了佐罗的面具，挥起了鞭子！”
2014年的“索尼黑客事件”后，就曾有报道说，索尼有意开发这部电影，昆汀当年还给索尼影业的主席艾米·帕斯卡尔
写信称自己感兴趣。时间过去了5年，不知道这部新片他会究竟参与多少，这会是昆汀的第十部导演作品么？还是说他只会当制片人或者编剧？让我们拭目以待。