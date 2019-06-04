昆汀想要参与的新片是姜戈/佐罗交叉宇宙电影，但现在还不确定这是否会是他第十部、也是最后一部导演作品，还是他只想当制片人或编剧。







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杰米·福克斯饰演的姜戈





官方给出的剧情梗概是，“《被解救的姜戈》故事发生几年之后，姜戈继续做了赏金猎人，在美东，他可是头上有通缉令的人，于是他开始一路西行。在把自己的妻子Broomhilda安全地安置在芝加哥之后，他再次踏上征程，一旦完成一份工作，就给她寄钱。机缘巧合之下，他遇到了上岁数、饱经风霜的Diego de la Vega——也就是大名鼎鼎的佐罗，马上被佐罗非比寻常的性格吸引了。





这也是第一个对于姜戈的肤色毫不感兴趣的有钱白人，而且还能打。他成了佐罗的雇佣保镖，为了解救一处的原住民，卷进了一场战斗，发现原来被奴役的不仅仅是黑人。在这一旅途中，他向老年佐罗学到了很多（他有点儿像当年那个牙医），甚至在有些场合，还戴上了佐罗的面具，挥起了鞭子！”







今年的戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯当年演过佐罗



