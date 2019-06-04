网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

姜戈/佐罗交叉电影真的要来了！

昆汀创作原著DC漫画 这会是他第十部作品?

2019-06-04 08:49:57 来源：Mtime时光网

昆汀想要参与的新片是姜戈/佐罗交叉宇宙电影，但现在还不确定这是否会是他第十部、也是最后一部导演作品，还是他只想当制片人或编剧。


　　时光网讯　昆汀·塔伦蒂诺导演的《好莱坞往事》在戛纳首映后，反响不错，他上个月接受采访时还说，公映版会比戛纳版更长，他会剪进去更多内容。他还表示，《好莱坞往事》作为他的第九部电影，他此生一共只想拍十部片——名额只剩下最后一部了！

　　而根据外媒报道，昆汀目前想拍一部姜戈/佐罗交叉宇宙电影，改编自DC漫画。漫画原著是由昆汀本人做编剧，故事将接着《被解救的姜戈》往下讲，姜戈的妻子Broomhilda被安置在芝加哥后，姜戈在全美各处找工作。在旅途中他遇到了佐罗，两个人结伴同行，共同实施正义。


杰米·福克斯饰演的姜戈

　　官方给出的剧情梗概是，“《被解救的姜戈》故事发生几年之后，姜戈继续做了赏金猎人，在美东，他可是头上有通缉令的人，于是他开始一路西行。在把自己的妻子Broomhilda安全地安置在芝加哥之后，他再次踏上征程，一旦完成一份工作，就给她寄钱。机缘巧合之下，他遇到了上岁数、饱经风霜的Diego de la Vega——也就是大名鼎鼎的佐罗，马上被佐罗非比寻常的性格吸引了。

　　这也是第一个对于姜戈的肤色毫不感兴趣的有钱白人，而且还能打。他成了佐罗的雇佣保镖，为了解救一处的原住民，卷进了一场战斗，发现原来被奴役的不仅仅是黑人。在这一旅途中，他向老年佐罗学到了很多（他有点儿像当年那个牙医），甚至在有些场合，还戴上了佐罗的面具，挥起了鞭子！”


今年的戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯当年演过佐罗

　　2014年的“索尼黑客事件”后，就曾有报道说，索尼有意开发这部电影，昆汀当年还给索尼影业的主席艾米·帕斯卡尔写信称自己感兴趣。时间过去了5年，不知道这部新片他会究竟参与多少，这会是昆汀的第十部导演作品么？还是说他只会当制片人或者编剧？让我们拭目以待。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 姜戈 佐罗 昆汀
关注时光网微信

相关电影/影人

昆汀·塔伦蒂诺

昆汀·塔伦蒂诺

Quentin Tarantino

职业：导演 | 演员

查看影人作品  >

被解救的姜戈

被解救的姜戈 (2012)

8.5

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：杰米·福克斯

在线播放

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
4

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..
5

香港演员李兆基逝世 因出演《古惑仔》扬名

年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》

6
李兆基先生因出演电影《古惑仔》系列、《喜剧之王》、《..

查看更多