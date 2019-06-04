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《海兽之子》艺术展全球首次公开原画

久石让苍井优加盟 “全员神仙阵容”引期待

2019-06-04 09:38:20 来源：Mtime时光网

电影中，14岁的少女琉花偶然结识了两位少年“海”和“空”，他们是被儒艮养大的孩子，诞生于海洋之中。少女追随少年们的脚步，成为彼此仅有的朋友，在大海与星辰之间，窥见人生与世界。
　　时光网讯  剧场版动画《海兽之子》将于6月7日在日本上映。“海兽之子艺术展——天空与海的味道”将于同天登陆上海，持续到6月30日，展出24天。同时，艺术展主视觉海报亮相，并首度公开四十张原画手稿，让观众一饱眼福。

　　电影中，14岁的少女琉花偶然结识了两位少年“海”和“空”，他们是被儒艮养大的孩子，诞生于海洋之中。少女追随少年们的脚步，成为彼此仅有的朋友，在大海与星辰之间，窥见人生与世界。

　　《海兽之子》改编自五十岚大介的同名漫画，由导演渡边步执导，STUDIO4℃操刀改编成同名电影，邀请“音乐大师”久石让配乐，“音乐鬼才”米津玄师演唱主题曲，再现原作的神秘、恢弘与浪漫。知名演员芦田爱菜苍井优等参与配音，豪华班底堪称“全员神仙阵容”。

　　作为五十岚大介的代表作之一，《海兽之子》原作漫画曾获日本漫画家协会奖优秀奖、媒体艺术节漫画部门优秀奖，被赞“直想冲进海中、风中、雨中，感受人之渺小，世界之宽广”。

　　“自然”是五十岚大介作品的永恒主题，他曾推出过国内名噪一时的小清新标杆之作《小森林》系列，尤为擅长讲述在自然中生长并与人类发生关系的故事。《海兽之子》是五十岚大介首次将长篇故事的舞台放在大海上。

   编辑：hello王小羊

关键词： 海兽之子 原画
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