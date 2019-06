现象:恐怖数字下的事实

日本电影市场的独特性,表现在一般口碑出色的大制作影片,其周末票房的跌幅都会保持在20%以内。如果出现逆增长,或许会被媒体当做当周电影圈的话题来讨论。

但《冰雪奇缘》的周末票房指数里,除了“日本黄金周”后的一次大跌幅外,其余所有的周末票房波动都保持在(-14%~+14%)之间。更令人惊讶的是,直到公映第九周才出现单周末票房低于首周末票房的成绩。









*附《冰雪奇缘》日本票房破纪录历程(截止6月1日)



( 数据来源:Box Office Mojo 单位:日元)



天时:国民假日占尽好时机













紧接着,向来被誉为一年中票房收益最好的“黄金周”开始了。在黄金周前后2周时间内,《冰雪奇缘》疯狂拿下近50亿日元的票房(要知道日本一年内能突破50亿日元的作品通常都不超过5部),这数字让所有媒体大跌眼镜。





当谁都认为黄金周后《冰雪奇缘》会被炎热天气融化时,奇迹还未停下。“女王”依旧保持着一周15亿日元的票房收入,最后跨过日本国内12年不遇的200亿票房线,成为接下来每走一步都是“票房神话”的作品。





地利:松隆子版《Let it Go》传唱日本









或许是鉴于2013年音乐电影 《悲惨世界》 在日本的大丰收,迪士尼加大力度宣传电影歌曲《Let it Go》,日本电影院内出现了罕见的4分钟《Let it Go》全长PV。无论你看什么作品,你都会被至少一次“Let it Go”。在获得奥斯卡最佳歌曲之后,《Let it Go》的点播率更是一下被点爆。





国民女星松隆子献唱的《Let it Go》在日本传唱度极高 最令日本观众喜欢的是,日语版《Let it Go》诞生了。那说到日本妹纸心里的歌词内容迅速传遍日本,搭配日本媒体宣传的“ 松隆子 版《Let it Go》全球获赞”等口号,在3月14日电影公映前已经广为人熟知。





此时,迪士尼的优质企划和主题曲的神助攻体现了出来。马路上时不时可以听到人群中传来《Let it Go》的手机铃声。日版《Let it Go》和美版《Let it Go》的比较也被迪士尼越炒越火,随着夏天的到来一起加速升温。





除了主题曲版本多,影片在日本上映的版本也多到让人乍舌,10个版本可让不同类型观众选择,其中类似卡拉OK模式的“一起唱”版本就有3个,充分发挥这部电影音乐出彩的特色。这样创新的发行模式,也成为影片奇迹的助推剂。





*附:《冰雪奇缘》日本公映版本





人和:击中日本孩童和成年女性





每年3月的日本春假,日本孩子观影的第一选择都是国民动画《哆啦A梦》,毕竟相比美国那些非系列作品,选择“蓝猫”绝对没有看烂片的风险。





但《冰雪奇缘》却打破了这个常规,孩子们因为《Let it Go》会主动提出“我想看”的要求,而孩子的自主意愿,一般情况下父母自然是要满足的,于是在春假期间本片一口气拿下了70亿日元左右的票房。





而日本女性对“公主物语”这样的题材本就格外亲切,更何况这次还是一位迪士尼新公主登场。于是春假过后,《冰雪奇缘》在日本的主力观众群便顺利被成年女性观众接棒。一名日本中年妇女在NHK新闻采访中表示,自己看了10遍《冰雪奇缘》,女儿也看了5遍,并表示“还会继续我的冰雪之旅”。





由于《冰雪奇缘》所引发的社会话题性,让很多年没有进影院观影的人都去影院捧场。当观影人数突破1000万后,日本人的国民性也完全被展示出来:大家看我也得看。





因为在日本人看来,很多全国人民都做得事情,如果自己自己不做好像游离于这个团体外一样,这是他们“无法接受”的,所以即使是自己不喜欢的东西,也可能被迫去观看。当然,这类人群比例并不大。能够达到如此国民现象的电影,创造票房奇迹也就不足为奇了。





现在,《冰雪奇缘》迎来日本公映第13周,时间也由初春走入炎夏,它能否走的更远我们无从得知,但不论如何,它在日本掀起的这十年观影狂澜已经成为一个奇迹。而下个奇迹的诞生也许又需要一个十年,或更多。