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"冰雪奇缘2"能称霸今年日本票房榜吗？

日版海报发布 将对战新海诚《天气之子》

2019-06-04 09:53:25 来源：Mtime时光网

2014年《冰雪奇缘》在日本创造票房奇迹，5年后《冰雪奇缘》还能再度成功吗？
　　

《冰雪奇缘2》日版海报

时光网讯 2014年的《冰雪奇缘》在日本绝对是票房大炸弹：连续16周票房榜冠军，累计票房255亿日元（16.3亿人民币），日本影史季军，冠亚军分别为动画片《千与千寻》304亿和真人片《泰坦尼克号》262亿。

      日本电影银幕才3500多块，远不如中国内地的6万块，人口更是差了十几亿。目前中国内地动画片最高票房为《疯狂动物城》的15.3亿人民币，内地影史排名第27，对比之下可以看出日本观众对动画片的疯狂程度。

　　今年11月22日《冰雪奇缘2》再度来袭，迪士尼早早发布独家日本版海报，艾莎和安娜姐妹俩向观众款款走来……影片今年在日本能否再创票房奇迹？

　　值得一提的是，日本影史票房第四名为新海诚《你的名字。》，总票房为250亿，仅输给《冰雪奇缘》5亿日币。

     今年新海诚的《天气之子》将在7月19日上映，这两部影片谁能拿到更高的票房，也颇为引人瞩目。《冰雪奇缘2》占有续集优势，《天气之子》则坐拥暑期档。

　　

先导预告片

《冰雪奇缘2》继续由珍妮弗·李执导，伊迪娜·门泽尔克里斯汀·贝尔乔什·盖德等悉数回归，故事将继续聚焦艾莎和安娜姐妹，两位主角也将远走阿伦戴尔王国。从早前曝光的先导预告来看，艾莎的父母似乎没有死？

　　相比前一集的格局也将更加庞大，更有史诗感。美剧明星埃文·蕾切尔·伍德《西部世界》）、斯特尔林·K·布朗《我们这一天》）也将全新加盟配音。
延伸阅读：《冰雪奇缘》2014年是如何在日本创造奇迹的

原文作者：作者：xxhhcc   编辑：齐天大豆渣

　　迪士尼动画《冰雪奇缘》从2013年11月开始席卷全球，直到2014年3月2日夺得奥斯卡最佳动画长片，并在几天后突破10亿美元大关。此时，人们可能觉得已到收官之时，但在3月14日日本上映后却开始另一轮奇迹：影片在日本轻松实现16连冠，总票房255亿日元（16.3亿人民币），超1800万人次创造进口片观影人次之最，杀入日本影史票房第三。

     日本人口为1.26亿，银幕数为3500多块，也就是说每7个日本人中就有1人看过《冰雪奇缘》。

　　在《冰雪奇缘》之前，好莱坞动画在日本最好的票房是2003年《海底总动员》创造的110亿日元。而如果抛开皮克斯作品来看，好莱坞动画（包括迪士尼）在日本最高票房还未突破过50亿日元，《恐龙》在2000年曾获得49亿日元。就是在这样的背景下，《冰雪奇缘》创造了前所未有的奇迹。

　　那么在欧美电影并不被日本本土观众所喜爱的今天，到底是什么原因创造了它的票房神话？

现象：恐怖数字下的事实

　　日本电影市场的独特性，表现在一般口碑出色的大制作影片，其周末票房的跌幅都会保持在20%以内。如果出现逆增长，或许会被媒体当做当周电影圈的话题来讨论。

　　但《冰雪奇缘》的周末票房指数里，除了“日本黄金周”后的一次大跌幅外，其余所有的周末票房波动都保持在（-14%~+14%）之间。更令人惊讶的是，直到公映第九周才出现单周末票房低于首周末票房的成绩。

　　按日本传统口碑大作走势看，一般情况下总票房达到首周末票房的10倍数字已能在当时社会引起热谈。但《冰雪奇缘》已无限接近30倍，这个恐怖的数字在日本国内只有《千与千寻》达到过。

　　截止6月8日，累计票房223亿日元的《冰雪奇缘》确实厉害，但目前距离排名第二的《泰坦尼克号》还有39亿日元；距离日本历史票房王座《千与千寻》近81亿日元的差距。最终它究竟会以怎样一个结局收场，现在已经无法预测。

*附《冰雪奇缘》日本票房纪录历程（截止6月1日）

数据来源：Box Office Mojo 单位：日元）

天时：国民假日占尽好时机

  

日本“国民蓝猫”也未能阻挡“冰雪女王”的奇迹之路

　《冰雪奇缘》于日本春假期间开映，它的第一个竞争对手被认为是《哆啦A梦2014剧场版》，没想到仅过2周，日本“国民蓝猫”就被远远甩开。

　　春假尾声，媒体给出的最终票房预测，是可冲击目前2014年票房冠军《永远的0》。但令人意外的是，春假结束后，被定义为“孩童向”的《冰雪奇缘》走势强劲，在翻过“柯南大侠”这座高山后，其他影片毫无抵抗之力地看着“女王”笔直前进。

　　紧接着，向来被誉为一年中票房收益最好的“黄金周”开始了。在黄金周前后2周时间内，《冰雪奇缘》疯狂拿下近50亿日元的票房（要知道日本一年内能突破50亿日元的作品通常都不超过5部），这数字让所有媒体大跌眼镜。

　　当谁都认为黄金周后《冰雪奇缘》会被炎热天气融化时，奇迹还未停下。“女王”依旧保持着一周15亿日元的票房收入，最后跨过日本国内12年不遇的200亿票房线，成为接下来每走一步都是“票房神话”的作品。

地利：松隆子版《Let it Go》传唱日本

　　和2年前《复仇者联盟》的宣传手法一样，迪士尼日本并没有让《冰雪奇缘》和全球同步公映。一来是日本观众对海外作品“冷漠”的现状，二来就是延长宣传时间，让观众更好的认识到这部作品。

　　或许是鉴于2013年音乐电影《悲惨世界》在日本的大丰收，迪士尼加大力度宣传电影歌曲《Let it Go》，日本电影院内出现了罕见的4分钟《Let it Go》全长PV。无论你看什么作品，你都会被至少一次“Let it Go”。在获得奥斯卡最佳歌曲之后，《Let it Go》的点播率更是一下被点爆。

国民女星松隆子献唱的《Let it Go》在日本传唱度极高

　　最令日本观众喜欢的是，日语版《Let it Go》诞生了。那说到日本妹纸心里的歌词内容迅速传遍日本，搭配日本媒体宣传的“松隆子版《Let it Go》全球获赞”等口号，在3月14日电影公映前已经广为人熟知。

　　此时，迪士尼的优质企划和主题曲的神助攻体现了出来。马路上时不时可以听到人群中传来《Let it Go》的手机铃声。日版《Let it Go》和美版《Let it Go》的比较也被迪士尼越炒越火，随着夏天的到来一起加速升温。

　　除了主题曲版本多，影片在日本上映的版本也多到让人乍舌，10个版本可让不同类型观众选择，其中类似卡拉OK模式的“一起唱”版本就有3个，充分发挥这部电影音乐出彩的特色。这样创新的发行模式，也成为影片奇迹的助推剂。

*附：《冰雪奇缘》日本公映版本


人和：击中日本孩童和成年女性

　　每年3月的日本春假，日本孩子观影的第一选择都是国民动画《哆啦A梦》，毕竟相比美国那些非系列作品，选择“蓝猫”绝对没有看烂片的风险。

　　但《冰雪奇缘》却打破了这个常规，孩子们因为《Let it Go》会主动提出“我想看”的要求，而孩子的自主意愿，一般情况下父母自然是要满足的，于是在春假期间本片一口气拿下了70亿日元左右的票房。

　　而日本女性对“公主物语”这样的题材本就格外亲切，更何况这次还是一位迪士尼新公主登场。于是春假过后，《冰雪奇缘》在日本的主力观众群便顺利被成年女性观众接棒。一名日本中年妇女在NHK新闻采访中表示，自己看了10遍《冰雪奇缘》，女儿也看了5遍，并表示“还会继续我的冰雪之旅”。

　　由于《冰雪奇缘》所引发的社会话题性，让很多年没有进影院观影的人都去影院捧场。当观影人数突破1000万后，日本人的国民性也完全被展示出来：大家看我也得看。

　　因为在日本人看来，很多全国人民都做得事情，如果自己自己不做好像游离于这个团体外一样，这是他们“无法接受”的，所以即使是自己不喜欢的东西，也可能被迫去观看。当然，这类人群比例并不大。能够达到如此国民现象的电影，创造票房奇迹也就不足为奇了。

　　现在，《冰雪奇缘》迎来日本公映第13周，时间也由初春走入炎夏，它能否走的更远我们无从得知，但不论如何，它在日本掀起的这十年观影狂澜已经成为一个奇迹。而下个奇迹的诞生也许又需要一个十年，或更多。

作者：小火纸   编辑：小火纸

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关键词： 冰雪奇缘2 冰雪奇缘 日本 票房 天气之子 新海诚
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