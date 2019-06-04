《黑衣人》新海报曝光，12名星际移民首次集结亮相，他们夸张奇特的面容加上类似人形的体态给观众带来强烈的视觉冲击。











在全新发布的“外星集结”版海报中，12名星际移民首次集结亮相。夸张奇特的面容加上类似人形的体态给观众带来强烈的视觉冲击。海报中的外星人气场震撼，每个角色的衣着服饰都各不相同，不同的装扮似乎暗示着角色身份的不同，外星人们已经隐藏身份成功潜入地球，是敌是友一切只能等电影上映后一探究竟。













编辑：隐饮