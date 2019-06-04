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《黑衣人》新海报外星人集结亮相

辣眼睛！12名星际移民造型酷炫脑洞大开

2019-06-04 10:05:09 来源：Mtime时光网

《黑衣人》新海报曝光，12名星际移民首次集结亮相，他们夸张奇特的面容加上类似人形的体态给观众带来强烈的视觉冲击。
       时光网讯 好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》发布“外星集结”版海报，全新外星人首次集体亮相，气势如虹。海报中多达12名星际移民结队矗立，造型各异颠覆观众想象。黑衣人系列电影中的奇异外星人一直广受粉丝追捧，而在本片中，将有更多脑洞大开的外星人出现，造型充满想象力，能力更加神奇，绝对会让观众大饱眼福。



       在全新发布的“外星集结”版海报中，12名星际移民首次集结亮相。夸张奇特的面容加上类似人形的体态给观众带来强烈的视觉冲击。海报中的外星人气场震撼，每个角色的衣着服饰都各不相同，不同的装扮似乎暗示着角色身份的不同，外星人们已经隐藏身份成功潜入地球，是敌是友一切只能等电影上映后一探究竟。

      在《黑衣人》系列电影设定中，外星移民伪装成地球生物的模样与人类共存，而星际移民局则负责监管他们在地球上的一举一动，防止邪恶外星人对地球的破坏。

       在《黑衣人：全球追缉》中，新晋探员M和探员H面临着外星人秘密潜入地球并妄图破坏的巨大危机。他们所遭遇的蜂兽，被称为宇宙最强威胁，不仅可以伪装成任意形态，更有震动大地的神奇力量，这股邪恶势力已经开始在地球上兴风作浪，一场前所未有的挑战正等着黑衣人探员前去化解。

      电影《黑衣人：全球追缉》将于2019年6月14日登陆内地院线，敬请期待！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑衣人
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