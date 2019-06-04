时光网讯
好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
发布“外星集结”版海报，全新外星人首次集体亮相，气势如虹。海报中多达12名星际移民结队矗立，造型各异颠覆观众想象。黑衣人系列电影中的奇异外星人一直广受粉丝追捧，而在本片中，将有更多脑洞大开的外星人出现，造型充满想象力，能力更加神奇，绝对会让观众大饱眼福。
在全新发布的“外星集结”版海报中，12名星际移民首次集结亮相。夸张奇特的面容加上类似人形的体态给观众带来强烈的视觉冲击。海报中的外星人气场震撼，每个角色的衣着服饰都各不相同，不同的装扮似乎暗示着角色身份的不同，外星人们已经隐藏身份成功潜入地球，是敌是友一切只能等电影上映后一探究竟。
在《黑衣人》
系列电影设定中，外星移民伪装成地球生物的模样与人类共存，而星际移民局则负责监管他们在地球上的一举一动，防止邪恶外星人对地球的破坏。
在《黑衣人：全球追缉》
中，新晋探员M和探员H面临着外星人秘密潜入地球并妄图破坏的巨大危机。他们所遭遇的蜂兽，被称为宇宙最强威胁，不仅可以伪装成任意形态，更有震动大地的神奇力量，这股邪恶势力已经开始在地球上兴风作浪，一场前所未有的挑战正等着黑衣人探员前去化解。
编辑：隐饮