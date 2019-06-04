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国风机械动画《江南》定档国庆

网红插画师绘制电影定档海报曝光

2019-06-04 10:06:29 来源：Mtime时光网

影片讲述在清末的上海，一个顽皮的弄堂少年阿榔阴差阳错进入江南制造局成为学徒，从而开始了他的人生冒险。
　　时光网讯  动画电影《江南》近日发布首款海报正式宣布将在2019年国庆上映。

　　影片讲述在清末的上海，一个顽皮的弄堂少年阿榔阴差阳错进入江南制造局成为学徒，从而开始了他的人生冒险。在师父陈铁寒的教导下，阿榔潜心学习机造技艺，逐渐成长为顶尖机匠，面对敌方间谍的不断纠缠，制造出重要的国产军械。

　　《江南》采用国风机械元素，第一次将军工机匠这个并不引人注目的群体在大银幕上以动画形式表现，并将百年前气势磅礴的制造局展现给现代观众，最新的神秘国产战舰也将以特殊的方式在影片中亮相。

　　《江南》结合了洋务运动和甲午海战时期的真实历史元素，从创意孵化到动画制作，都得到了我国历史最悠久的军工企业——江南造船及其母公司中船集团的全力支持，并获得了上海文化发展基金会的重点扶持。创作团队花费数年时间研究蒸汽时代的机械设备，实地考察历史遗迹和文献资料，将情怀注入轰鸣炙热的锻造中。

　　全新发布的定档海报由插画师阮菲菲创意绘制，此前刷爆朋友圈的BBC英剧《神秘博士》“中国风”海报就出自她之手。去年，SMG尚世影业独家整体引进《神秘博士》的片库剧集，此次在动画电影《江南》中再度与阮菲菲携手，向观众展现全新的“中国风”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 江南 定档
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