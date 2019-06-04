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男篮国足队员点赞《绝杀慕尼黑》

俄罗斯影史冠军片 为何被中国体育人追捧？

2019-06-04 10:28:32 来源：Mtime时光网

男篮国足队员点赞《绝杀慕尼黑》，电影中苏联篮球队面对困难一往无前的精神、面对劲敌毫无畏惧的勇气，给了队员们很大激励。
       

山东男篮队员映后接受采访

时光网讯 俄罗斯影史本土电影票房冠军《绝杀慕尼黑》现正在全国大范围点映，本片吸引了山东男篮队员、国安俱乐部青训营队员前来观影，这些年轻体育人映后坦言受到很大鼓舞、收获了勇气，也正需要一场“像电影里这样的胜利”。本片将于6月13日在国内正式上映。

       连日来《绝杀慕尼黑》在全国各地的点映活动受到观众一致好评，各类特色观影场也收获了广泛关注度与群众热议。日前，正在备战下一届全运会的山东男篮队员在看过之后表示备受鼓舞，“非常震撼，我们现在很需要这样激动人心的电影，感觉之后集训也更有干劲了，我们也需要像电影里这样的胜利”。

       

《绝杀慕尼黑》终极海报

电影中苏联篮球队面对困难一往无前的精神、面对劲敌毫无畏惧的勇气，都给了队员们很大激励，“像是打了强心剂，我们对之后的比赛也更有信心了”。

       不仅有男篮队员到场支援，昨日，国安俱乐部青训营的队员们也提前观看了本片。这些国足的未来之星在映后表示从中学到很多，“既然决定要做就要为了梦想拼搏，无论对手多强大都不惧怕，要相信自己”。有队员说，要把电影中的台词“没有永远屹立不倒的王者”作为自己的座右铭，要时刻激励、警戒自己。

       电影中，美苏对决不仅是两个队伍的比拼，更是两个国家的较量，苏联队孤注一掷捍卫国家荣耀的精神也打动了在场所有人，让青训营的队员们感受到团队精神、民族精神的力量。

         电影《绝杀慕尼黑》将于6月13日正式在国内上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 绝杀慕尼黑
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