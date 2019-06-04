《伟大的愿望》曝光“彭昱畅真正的愿望”特辑,彭昱畅虽然在片中遭遇两个死党王大陆与魏大勋多番“折腾”，但兄弟团的情谊也着实动人。









该特辑进一步揭底了彭昱畅如此欢畅的秘密所在，原来是有“漂亮大姐姐”曾梦雪火辣亮相为其洗头。彭昱畅忍不住抛出不安分的小眼神，此情此景恰好被监视器前的王大陆抓个正着，大喊“你这个小微笑”，彭昱畅只能害羞地给自己找补：“真实地反照了青春里的那些事情。”





值得一提的是，私下里嬉笑打闹毫无禁忌的彭昱畅，工作时秒变严肃脸。这也获得两个好友一致好评：“很清楚他自己要的是什么”“工作和生活区分和转变得非常快”。





彭昱畅曾感叹，片中王大陆和魏大勋“任何事情都能为我做”。好比被折腾得灰头土脸的“沙滩暴击”，他反倒认为是最感动他的一场戏。虽然自己在海滩边摔了N次被倒拖着“灌沙行”惨状连连，但兄弟团为自己圆梦而两肋插刀的义气也着实动人。





电影《伟大的愿望》将于7月18日正式登陆全国各大院线。