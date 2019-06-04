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《伟大的愿望》彭昱畅只用头演全场

全程瘫床上遭兄弟折腾 "沙雕兄弟团"大揭秘

2019-06-04 10:40:50 来源：Mtime时光网

《伟大的愿望》曝光“彭昱畅真正的愿望”特辑,彭昱畅虽然在片中遭遇两个死党王大陆与魏大勋多番“折腾”，但兄弟团的情谊也着实动人。
       

《伟大的愿望》曝新海报正式提档7.18

时光网讯 近日，由《前任》系列导演田羽生执导的喜剧电影《伟大的愿望》曝光一款“彭昱畅真正的愿望”特辑。该特辑聚焦彭昱畅在影片中的圆梦趣事，他虽然遭遇两个死党王大陆与魏大勋多番“折腾”，但三位“亲密损友”被导演田羽生认为是最具化学反应的“沙雕兄弟团”。

       这次曝光的特辑，深度揭秘了血气少年的青春骚动趣事。从《闪光少女》、《快把我哥带走》到获金马影帝提名的《大象席地而坐》，彭昱畅是公认的演技不俗。然而，《伟大的愿望》却对他提出了新挑战：几乎全程都要瘫在床上！即便如此，片场仍不时传来“彭可怜”魔性大笑，是魏大勋口中“特别闹特别欢乐”的少年没错了。

       该特辑进一步揭底了彭昱畅如此欢畅的秘密所在，原来是有“漂亮大姐姐”曾梦雪火辣亮相为其洗头。彭昱畅忍不住抛出不安分的小眼神，此情此景恰好被监视器前的王大陆抓个正着，大喊“你这个小微笑”，彭昱畅只能害羞地给自己找补：“真实地反照了青春里的那些事情。” 

       值得一提的是，私下里嬉笑打闹毫无禁忌的彭昱畅，工作时秒变严肃脸。这也获得两个好友一致好评：“很清楚他自己要的是什么”“工作和生活区分和转变得非常快”。

        彭昱畅曾感叹，片中王大陆和魏大勋“任何事情都能为我做”。好比被折腾得灰头土脸的“沙滩暴击”，他反倒认为是最感动他的一场戏。虽然自己在海滩边摔了N次被倒拖着“灌沙行”惨状连连，但兄弟团为自己圆梦而两肋插刀的义气也着实动人。

       电影《伟大的愿望》将于7月18日正式登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伟大的愿望
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伟大的愿望

伟大的愿望 (2019)

0.0

导演：田羽生

主演：彭昱畅 魏大勋

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