《南方车站的聚会》投资过亿，拍摄期长达5个月。投资方负责人李力在接受采访时透露，《南方车站的聚会》一定会在中国内地上映，而且会争取在2019年10月之前上映。











《南方车站的聚会》是刁亦男导演自前作《白日焰火》之后筹备了四年的作品。影片既有硬核的警匪对峙逃亡故事，也有能够打动普通观众的人性情感共鸣，在刁亦男导演一贯擅长的风格之上又呈现出极致的激烈与紧张感。









剧组有超过2000多人群演的大场面调度，虽然电影的拍摄的周期长，难度系数大，但在开拍之前，制作团队就根据电影的内容、场景、甚至涉及到有难度、危险场景的拍摄准备了各种各样的预案和备选方案，最终顺利完成了拍摄。









《南方车站的聚会》李力&刁亦男&胡歌





李力在接受采访时透露，《南方车站的聚会》一定会在中国内地上映，而且会争取在2019年10月之前上映。“我们会尽快在国内上，一定要在今年上。我们戛纳完了之后，差不多6月份了，我争取估计在三、四个月之内肯定要上。”











谈到选择胡歌的原因，李力直言并非出于“流量”考虑。他说：“我记得导演拿了胡歌的一组照片，看了以后让我也很吃惊，那个照片非常男性化，不是他偶像的那面，让我们非常惊艳。”





“后来导演又把剧本给到他，他也对这个角色非常认可。导演又跟他进行了几次交流之后，最终确认出演。当时没有想流量的问题，反而第一维度是觉得他符合这个角色。”