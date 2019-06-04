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《南方车站的聚会》投资过亿今年内上映

投资方透露选择胡歌主演不是因为“流量”

2019-06-04 11:28:51 来源：Mtime时光网

《南方车站的聚会》投资过亿，拍摄期长达5个月。投资方负责人李力在接受采访时透露，《南方车站的聚会》一定会在中国内地上映，而且会争取在2019年10月之前上映。


先导预告片

　　时光网讯 刁亦男执导，胡歌桂纶镁廖凡万茜主演的电影《南方车站的聚会》自戛纳全球首映后，日前再度发布先导预告，短短60多秒的镜头中，信息量庞大。据悉电影投资过亿，或于2019年10月之前国内上映。

　　《南方车站的聚会》是刁亦男导演自前作《白日焰火》之后筹备了四年的作品。影片既有硬核的警匪对峙逃亡故事，也有能够打动普通观众的人性情感共鸣，在刁亦男导演一贯擅长的风格之上又呈现出极致的激烈与紧张感。

　　电影由和力辰光主控投资制作，据和力辰光董事长李力透露，该片投资过亿，拍摄期长达5个月。因为影片讲述了2009年左右的故事，全片80多个场景全部需要做旧，而且85%为夜戏，在南方闷热多雨昼长夜短的夏季，每天的拍摄时间异常紧张。

　　剧组有超过2000多人群演的大场面调度，虽然电影的拍摄的周期长，难度系数大，但在开拍之前，制作团队就根据电影的内容、场景、甚至涉及到有难度、危险场景的拍摄准备了各种各样的预案和备选方案，最终顺利完成了拍摄。


《南方车站的聚会》李力&刁亦男&胡歌

　　李力在接受采访时透露，《南方车站的聚会》一定会在中国内地上映，而且会争取在2019年10月之前上映。“我们会尽快在国内上，一定要在今年上。我们戛纳完了之后，差不多6月份了，我争取估计在三、四个月之内肯定要上。”



　　谈到选择胡歌的原因，李力直言并非出于“流量”考虑。他说：“我记得导演拿了胡歌的一组照片，看了以后让我也很吃惊，那个照片非常男性化，不是他偶像的那面，让我们非常惊艳。”

　　“后来导演又把剧本给到他，他也对这个角色非常认可。导演又跟他进行了几次交流之后，最终确认出演。当时没有想流量的问题，反而第一维度是觉得他符合这个角色。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会
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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

-1.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

在线播放

刁亦男

刁亦男

Yinan Diao

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 艺术指导

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胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

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