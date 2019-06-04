时光网洛杉矶讯
1992年迪士尼手绘经典动画《阿拉丁》
是其最受欢迎的故事片之一。影片受到中东百年历史的民间故事《一千零一夜》启发，讲述了一个迷人的小偷阿拉丁（经常和他的猴子阿布在虚构城市阿格拉巴的街道上做些非法的事情）和苏丹的女儿茉莉公主之间的爱情故事。
现在迪士尼推出了这部电影的真人改编版，尤其是继《奇幻森林》
（2006）、《美女与野兽》
（2017）和《小飞象》
（2019）的成功之后，强大的演员阵容包括梅纳·马苏德
出演阿拉丁一角，娜奥米·斯科特
出演茉莉公主一角，以及威尔·史密斯
扮演有非凡魅力的灯神，将改变他们的生活。
“因为我有5个孩子，我的生活都沉浸在家庭中，我想要为他们和我的妻子做些什么。而当我在家中谈及这样的可能性的时候，没有人反对我接手这个项目。我的目标是做一些新鲜的东西，有趣的不愤世嫉俗的、而又不会偏离经典动画的。因此这有点像是实现了儿时梦想。”
而找到合适的演员出演阿拉丁和茉莉公主极为关键，因此有了一场为期一年全球范围内的搜寻，有2000名演员参与过试镜。最后出生于埃及的梅纳·马苏德
获得了阿拉丁这一有多重吸引力的角色。
“阿拉丁是我为数不多的真的崇敬的人物之一，” 马苏德坦承。“他有一个异域的名字并且代表着我的文化，所以当我看见试镜通知时，我寄去了我的录音带。之后，因为好几个月都没有消息，我就认为可能没人看见；但突然我就获得了一个机会，在伦敦为盖·里奇
试镜，这对我来说真的非常兴奋。而之后我获得了这个角色真的欣喜若狂！对我来说阿拉丁是个年轻的孤儿，心胸宽广，不得不在街头挣扎求生，而继续着他自我认同的旅程。”
这段旅行将引领他在城市街头遇见茉莉公主，而他并不知道她是苏丹的女儿。“我何其幸运能够出演茉莉公主一角，”这位多才多艺的演员、歌手和词曲作者娜奥米·斯科特
表示。“她开放而独立，是一位想要和她王国的人们保持联结，为他们做些事情的领袖。”
《阿拉丁》
是迪士尼电影史上最多元化的作品，相比1992年的经典影片增加了新的角色，比如茉莉公主的女仆和最好的朋友达莉亚（纳西姆·帕杜雷德
饰演）。
“达莉亚敏锐、自信、诚实并且对茉莉公主非常忠诚，”纳西姆·帕杜雷德
——伊朗裔的美国演员——这样说。“因为她在宫殿里工作，然后每天返回阿格拉巴的家中，我觉得她是对两个世界都有独特视角的人物。”
影片重现了艾伦·曼肯
备受喜爱的奥斯卡获奖作品，包括新的音乐以及由斯科特演唱的《Speechless》。“对我来说那是一个特殊而激动的时刻，”斯科特回忆道。“这首歌告诉我们每个人的发声都很重要，无关乎你的性别，你是谁或者你的样子。”
她所指的那种独特性在灯神这一角色的演绎中尤为重要。罗宾·威廉姆斯
配音演绎的这一角色在四分之一个世纪前让观众惊叹，现在这个角色由威尔·史密斯接手，他将其演绎出了自己的味道。
“我对这个故事的热爱在于，它震撼了你内心的小孩，并且迫使他活跃起来，”史密斯解释道。“罗宾·威廉姆斯在这个角色塑造上并没有留下太多改进空间，因此我是带着担心进入这个项目的；但之后音乐唤醒了我像小孩的愚蠢的那一部分，因此最终我获得了职业生涯中最愉悦的一次经历。”
“帮我越过成为灯神难关的那首歌是《Friend Like Me》” 史密斯坦承。“我进去工作室希望能够加点不一样的东西，然后我开始玩这首歌，很快就感觉像在家一样放松。”
谈及音乐，《阿拉丁》
中包含了由艾伦·曼肯
创作、Howard Ashman 和 Tim Rice作词的原创歌曲的新版本，以及其他几首曼肯、词曲作者Benj Pasek和Justin Paul创作的新歌。
用曼肯的话来说，“我很期待和盖一起制作这部电影。我们不想做成传统的音乐剧，在弄清我们的想法后，最终完全是成功的。我喜欢作品中音乐词汇的多样性，这会带你进入一个比生活更广阔的，文化和风格上都非常有意思的地方。”
影片的视觉也是一场感官盛宴，在英国制作设计师杰玛·杰克逊
创造的非凡场景中拍摄。“我开始的时候在摩洛哥做了很多研究来找出概念
，”她回忆说，“然后我们在Longross工作室搭建了场景。我们在那里创建了宫殿和Agrabah，包括建筑、树木以及街道小巷。我和视觉特效总监Chas Jarrett密切合作，他做了非常出色的工作。”
杰克逊已经和里奇共事过好几次，其导演风格被威尔·史密斯这样描述，“就像是牧羊人从后面引领羊群，盖会观察前四次或者前五次拍摄，明白每个人的选择，然后会温和地引导你走向他想要的效果。他有非常大的包容性和开放型。我必须承认，同时是开放的和明确的这是一个罕见的组合，但是他却很好地把控了这些。”
这种协同效应在《阿拉丁》
中很明显，一块神奇的魔毯穿越永恒的传说，用盖·里奇的话说就是，“让你的脸上露出微笑。”