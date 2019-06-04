







“因为我有5个孩子，我的生活都沉浸在家庭中，我想要为他们和我的妻子做些什么。而当我在家中谈及这样的可能性的时候，没有人反对我接手这个项目。我的目标是做一些新鲜的东西，有趣的不愤世嫉俗的、而又不会偏离经典动画的。因此这有点像是实现了儿时梦想。”









饰演阿拉丁的埃及演员梅纳·马苏德在片场





























“我对这个故事的热爱在于，它震撼了你内心的小孩，并且迫使他活跃起来，”史密斯解释道。“罗宾·威廉姆斯在这个角色塑造上并没有留下太多改进空间，因此我是带着担心进入这个项目的；但之后音乐唤醒了我像小孩的愚蠢的那一部分，因此最终我获得了职业生涯中最愉悦的一次经历。”





“帮我越过成为灯神难关的那首歌是《Friend Like Me》” 史密斯坦承。“我进去工作室希望能够加点不一样的东西，然后我开始玩这首歌，很快就感觉像在家一样放松。”









用曼肯的话来说，“我很期待和盖一起制作这部电影。我们不想做成传统的音乐剧，在弄清我们的想法后，最终完全是成功的。我喜欢作品中音乐词汇的多样性，这会带你进入一个比生活更广阔的，文化和风格上都非常有意思的地方。”















杰克逊已经和里奇共事过好几次，其导演风格被威尔·史密斯这样描述，“就像是牧羊人从后面引领羊群，盖会观察前四次或者前五次拍摄，明白每个人的选择，然后会温和地引导你走向他想要的效果。他有非常大的包容性和开放型。我必须承认，同时是开放的和明确的这是一个罕见的组合，但是他却很好地把控了这些。”



