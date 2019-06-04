网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

盖里奇：拍迪士尼电影必须是"阿拉丁"

史上最多元化作品 男主埃及人女仆伊朗人

2019-06-04 11:34:58 来源：Mtime时光网

听听《阿拉丁》影片的众主创们讲述拍摄这部作品的感受和经历。


　　时光网洛杉矶讯 1992年迪士尼手绘经典动画《阿拉丁》是其最受欢迎的故事片之一。影片受到中东百年历史的民间故事《一千零一夜》启发，讲述了一个迷人的小偷阿拉丁（经常和他的猴子阿布在虚构城市阿格拉巴的街道上做些非法的事情）和苏丹的女儿茉莉公主之间的爱情故事。

　　现在迪士尼推出了这部电影的真人改编版，尤其是继《奇幻森林》（2006）、《美女与野兽》（2017）和《小飞象》（2019）的成功之后，强大的演员阵容包括梅纳·马苏德出演阿拉丁一角，娜奥米·斯科特出演茉莉公主一角，以及威尔·史密斯扮演有非凡魅力的灯神，将改变他们的生活。

《阿拉丁》首映礼。盖里奇和威尔史密斯

　　这位英国导演盖·里奇（《两杆大烟枪》《大侦探福尔摩斯》《亚瑟王：斗兽争霸》）将执导这场神奇冒险之旅，他曾说过，“如果我要制作一部迪士尼电影，那必须是阿拉丁！”

　　“因为我有5个孩子，我的生活都沉浸在家庭中，我想要为他们和我的妻子做些什么。而当我在家中谈及这样的可能性的时候，没有人反对我接手这个项目。我的目标是做一些新鲜的东西，有趣的不愤世嫉俗的、而又不会偏离经典动画的。因此这有点像是实现了儿时梦想。”

　　而找到合适的演员出演阿拉丁和茉莉公主极为关键，因此有了一场为期一年全球范围内的搜寻，有2000名演员参与过试镜。最后出生于埃及的梅纳·马苏德获得了阿拉丁这一有多重吸引力的角色。

饰演阿拉丁的埃及演员梅纳·马苏德在片场

　　“阿拉丁是我为数不多的真的崇敬的人物之一，” 马苏德坦承。“他有一个异域的名字并且代表着我的文化，所以当我看见试镜通知时，我寄去了我的录音带。之后，因为好几个月都没有消息，我就认为可能没人看见；但突然我就获得了一个机会，在伦敦为盖·里奇试镜，这对我来说真的非常兴奋。而之后我获得了这个角色真的欣喜若狂！对我来说阿拉丁是个年轻的孤儿，心胸宽广，不得不在街头挣扎求生，而继续着他自我认同的旅程。”

茉莉公主这段独唱《Speechless》可算一高潮

　　这段旅行将引领他在城市街头遇见茉莉公主，而他并不知道她是苏丹的女儿。“我何其幸运能够出演茉莉公主一角，”这位多才多艺的演员、歌手和词曲作者娜奥米·斯科特表示。“她开放而独立，是一位想要和她王国的人们保持联结，为他们做些事情的领袖。”

　　《阿拉丁》是迪士尼电影史上最多元化的作品，相比1992年的经典影片增加了新的角色，比如茉莉公主的女仆和最好的朋友达莉亚（纳西姆·帕杜雷德饰演）。

纳西姆·帕杜雷德片中饰演茉莉公主的女仆，她是一名伊朗裔演员

　　“达莉亚敏锐、自信、诚实并且对茉莉公主非常忠诚，”纳西姆·帕杜雷德——伊朗裔的美国演员——这样说。“因为她在宫殿里工作，然后每天返回阿格拉巴的家中，我觉得她是对两个世界都有独特视角的人物。”

　　影片重现了艾伦·曼肯备受喜爱的奥斯卡获奖作品，包括新的音乐以及由斯科特演唱的《Speechless》。“对我来说那是一个特殊而激动的时刻，”斯科特回忆道。“这首歌告诉我们每个人的发声都很重要，无关乎你的性别，你是谁或者你的样子。”

　　她所指的那种独特性在灯神这一角色的演绎中尤为重要。罗宾·威廉姆斯配音演绎的这一角色在四分之一个世纪前让观众惊叹，现在这个角色由威尔·史密斯接手，他将其演绎出了自己的味道。

　　“我对这个故事的热爱在于，它震撼了你内心的小孩，并且迫使他活跃起来，”史密斯解释道。“罗宾·威廉姆斯在这个角色塑造上并没有留下太多改进空间，因此我是带着担心进入这个项目的；但之后音乐唤醒了我像小孩的愚蠢的那一部分，因此最终我获得了职业生涯中最愉悦的一次经历。”

　　“帮我越过成为灯神难关的那首歌是《Friend Like Me》” 史密斯坦承。“我进去工作室希望能够加点不一样的东西，然后我开始玩这首歌，很快就感觉像在家一样放松。”

　　谈及音乐，《阿拉丁》中包含了由艾伦·曼肯创作、Howard Ashman 和 Tim Rice作词的原创歌曲的新版本，以及其他几首曼肯、词曲作者Benj Pasek和Justin Paul创作的新歌。

　　用曼肯的话来说，“我很期待和盖一起制作这部电影。我们不想做成传统的音乐剧，在弄清我们的想法后，最终完全是成功的。我喜欢作品中音乐词汇的多样性，这会带你进入一个比生活更广阔的，文化和风格上都非常有意思的地方。”

　　影片的视觉也是一场感官盛宴，在英国制作设计师杰玛·杰克逊创造的非凡场景中拍摄。“我开始的时候在摩洛哥做了很多研究来找出概念，”她回忆说，“然后我们在Longross工作室搭建了场景。我们在那里创建了宫殿和Agrabah，包括建筑、树木以及街道小巷。我和视觉特效总监Chas Jarrett密切合作，他做了非常出色的工作。”



　　杰克逊已经和里奇共事过好几次，其导演风格被威尔·史密斯这样描述，“就像是牧羊人从后面引领羊群，盖会观察前四次或者前五次拍摄，明白每个人的选择，然后会温和地引导你走向他想要的效果。他有非常大的包容性和开放型。我必须承认，同时是开放的和明确的这是一个罕见的组合，但是他却很好地把控了这些。”

　　这种协同效应在《阿拉丁》中很明显，一块神奇的魔毯穿越永恒的传说，用盖·里奇的话说就是，“让你的脸上露出微笑。”

作者：José Ignacio Cuenca Losada   编辑：飒飒 翻译：Lavenda

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿拉丁 迪士尼 真人改编 JoséLosada
关注时光网微信

相关电影/影人

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

7.2

导演：盖·里奇

主演：威尔·史密斯

在线播放

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
4

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..
5

香港演员李兆基逝世 因出演《古惑仔》扬名

年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》

6
李兆基先生因出演电影《古惑仔》系列、《喜剧之王》、《..

查看更多