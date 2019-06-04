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《龙珠》作者鸟山明获得法国文化骑士勋章

作品累计销量2.5亿册 新片《龙珠超》中国上映

2019-06-04 11:55:41 来源：Mtime时光网

《龙珠》在《少年JUMP》上的连载从1984年到1995年，截止2018年，《龙珠》漫画的全球销量数字已经累计到2.5亿本，毫无疑问，《龙珠》是几代读者在孩童时期最美的回忆。



　　时光网讯 日本漫画家鸟山明参与创作的动画电影《龙珠超：布罗利》正在中国内地上映，《龙珠》这部漫画问世30年来，引发了全球青少年的热爱。在5月30日，法国政府授予了鸟山明“艺术与文学”骑士勋章，以表彰他在艺术领域创造的贡献。

　　颁奖典礼在法国驻日本大使馆举行，不过，鸟山明一直深居简出，所以没有出现颁奖仪式。当天晚上代替鸟山明来领奖的是他的责任编辑伊能昭夫。

　　伊能发言说道：“鸟山明先生非常感谢他的法国粉丝，他让我转告各位，他从贵国获得这个奖项感到非常荣幸。”



　　鸟山明生于1955年，1980年开始在《少年JUMP》连载自己的首部长篇漫画《阿拉蕾》，结果迅速风靡全日本，成为《少年JUMP》炙手可热的漫画家。在《阿拉蕾》连载工作繁忙的时候，鸟山明为了赶稿，有时候3天才能睡一次觉。


　　但这样的忙碌仅仅是个开始，1984年，鸟山明下定决心把《阿拉蕾》画到完结了。但《少年JUMP》要求他开个新的连载，因为《阿拉蕾》当时可是《少年JUMP》的王牌漫画。
　　鸟山明就此构思了《龙珠》（也被译作《七龙珠》），以《西游记》和《南总里见八犬传》为蓝本，讲述了一个小男孩孙悟空收集龙珠、打败妖魔、维护世界和平的故事。鸟山明最初是没想画那么长时间，甚至都没想过让主角长大，因为漫画主角不长大几乎是日本漫画的传统，大家可以看看柯南、蜡笔小新。


　　可是，《龙珠》受欢迎的程度是谁都没有想象到的，这部漫画迅速风靡日本、中国、韩国，及至整个东南亚，影响力甚至逐步到了欧美，成为世界级的日漫作品。《龙珠》里的小悟空也慢慢长大成人，甚至娶妻生子，从少年主角长成一个中年人，但受欢迎程度依然不减。

　　不过，《龙珠》之后，鸟山明就未曾再创作过新的长篇漫画，可能是耗尽了所有的激情，也可能是太有钱了。

　　《龙珠》在《少年JUMP》上的连载从1984年到1995年，截止2018年，《龙珠》漫画的全球销量数字已经累计到2.5亿本，毫无疑问，《龙珠》是几代读者在孩童时期最美的回忆。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 龙珠 鸟山明 骑士勋章
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鸟山明

鸟山明

Akira Toriyama

职业：编剧 | 制作人

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