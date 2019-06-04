《龙珠》在《少年JUMP》上的连载从1984年到1995年，截止2018年，《龙珠》漫画的全球销量数字已经累计到2.5亿本，毫无疑问，《龙珠》是几代读者在孩童时期最美的回忆。















颁奖典礼在法国驻日本大使馆举行，不过，鸟山明一直深居简出，所以没有出现颁奖仪式。当天晚上代替鸟山明来领奖的是他的责任编辑伊能昭夫。





伊能发言说道：“鸟山明先生非常感谢他的法国粉丝，他让我转告各位，他从贵国获得这个奖项感到非常荣幸。”



















但这样的忙碌仅仅是个开始，1984年，鸟山明下定决心把《阿拉蕾》画到完结了。但《少年JUMP》要求他开个新的连载，因为《阿拉蕾》当时可是《少年JUMP》的王牌漫画。

鸟山明就此构思了《龙珠》（也被译作《七龙珠》），以《西游记》和《南总里见八犬传》为蓝本，讲述了一个小男孩孙悟空收集龙珠、打败妖魔、维护世界和平的故事。鸟山明最初是没想画那么长时间，甚至都没想过让主角长大，因为漫画主角不长大几乎是日本漫画的传统，大家可以看看柯南、蜡笔小新。









可是，《龙珠》受欢迎的程度是谁都没有想象到的，这部漫画迅速风靡日本、中国、韩国，及至整个东南亚，影响力甚至逐步到了欧美，成为世界级的日漫作品。《龙珠》里的小悟空也慢慢长大成人，甚至娶妻生子，从少年主角长成一个中年人，但受欢迎程度依然不减。





不过，《龙珠》之后，鸟山明就未曾再创作过新的长篇漫画，可能是耗尽了所有的激情，也可能是太有钱了。





《龙珠》在《少年JUMP》上的连载从1984年到1995年，截止2018年，《龙珠》漫画的全球销量数字已经累计到2.5亿本，毫无疑问，《龙珠》是几代读者在孩童时期最美的回忆。