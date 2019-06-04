网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《宝莱坞机器人2.0》定档7.12曝剧照

2018年印度票房冠军来袭 印度科幻电影感受下

2019-06-04 12:09:38 来源：Mtime时光网

《宝莱坞机器人2.0：重生归来》定档7月12日全国公映，今日发布全新剧照。片方透露，电影将于6月28日举行首映。
　　时光网讯  由导演尚卡尔、演员拉吉尼坎塔阿克谢·库玛尔艾米·杰克逊和阿迪勒·侯赛因联手主演的电影《宝莱坞机器人2.0：重生归来》（以下简称“2.0”） 定档7月12日全国公映，今日发布全新剧照。片方透露，电影将于6月28日举行首映。

　　《2.0》是2010年热门科幻电影《机器人之恋》的续集，2018年印度票房冠军，总票房约5.65亿人民币，也是第一部引进中国的印度科幻片。

　　在第一部中，机器人七弟因对城市带来巨大损坏而被拆解。8年后，科学家瓦西创造了新的人类机器人妮娜，她能更好地理解人类的情感。有一天，城市里各处的手机开始消失。一个鸟类怪物在城市中肆虐，造成巨大的破坏。瓦西认为这是第五种元素的力量，并决定让七弟再次回归。



　　瓦西在七弟和妮娜的帮助下，追踪消失的手机位置时，发现这不是第五种力量，而是已故教授帕克什·拉詹化身成了一种人类力量。由上万部失踪手机组成的复仇鸟怪，把每一位手机用户都当成了复仇对象，甚至包括电影运用商、手机运营商。

　　据悉，《2.0》是印度第一部完全用3D拍摄的影片，而且涉及大量特效场景。导演尚卡尔之前反复向印度媒体强调，观赏本片最好是看3D，之前印度的3D影片大都是转制的，拍摄时并没有考虑到3D的特殊性，所以画面的层次感和空间使用往往得不到充分体现。

　　此次制作方还不惜血本，派特效总监去好莱坞深入考察，学习最先进的技术。同时，片方聘请了一流的国际团队，包括曾负责《阿凡达》、《复仇者联盟》系列、《侏罗纪世界》的好莱坞特效公司Legacy Effects，来负责本片的特效制作。好莱坞特技导演肯尼·贝茨（《变形金刚》系列）、Aaron crippen（《蝙蝠侠大战超人》）、Steve Griffin（《侠盗一号》）等均参与了制作。

   编辑：hello王小羊

关键词： 宝莱坞机器人2.0
关注时光网微信

相关电影/影人

宝莱坞机器人2.0：重生归来

宝莱坞机器人2.0：重生归来 (2018)

0.0

导演：S·尚卡尔

主演：拉吉尼坎塔

在线播放

阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

Akshay Kumar

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

拉吉尼坎塔

拉吉尼坎塔

Rajnikanth

职业：演员

查看影人作品  >

艾米·杰克逊

艾米·杰克逊

Amy Jackson

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

那个超级赛亚人已经35岁了！

纪念《龙珠》连载，盘点幕后趣事

1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就..
4

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..
5

香港演员李兆基逝世 因出演《古惑仔》扬名

年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》

6
李兆基先生因出演电影《古惑仔》系列、《喜剧之王》、《..

查看更多