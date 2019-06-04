《宝莱坞机器人2.0：重生归来》定档7月12日全国公映，今日发布全新剧照。片方透露，电影将于6月28日举行首映。





《2.0》是2010年热门科幻电影《机器人之恋》的续集，2018年印度票房冠军，总票房约5.65亿人民币，也是第一部引进中国的印度科幻片。





在第一部中，机器人七弟因对城市带来巨大损坏而被拆解。8年后，科学家瓦西创造了新的人类机器人妮娜，她能更好地理解人类的情感。有一天，城市里各处的手机开始消失。一个鸟类怪物在城市中肆虐，造成巨大的破坏。瓦西认为这是第五种元素的力量，并决定让七弟再次回归。











瓦西在七弟和妮娜的帮助下，追踪消失的手机位置时，发现这不是第五种力量，而是已故教授帕克什·拉詹化身成了一种人类力量。由上万部失踪手机组成的复仇鸟怪，把每一位手机用户都当成了复仇对象，甚至包括电影运用商、手机运营商。





据悉，《2.0》是印度第一部完全用3D拍摄的影片，而且涉及大量特效场景。导演尚卡尔之前反复向印度媒体强调，观赏本片最好是看3D，之前印度的3D影片大都是转制的，拍摄时并没有考虑到3D的特殊性，所以画面的层次感和空间使用往往得不到充分体现。





此次制作方还不惜血本，派特效总监去好莱坞深入考察，学习最先进的技术。同时，片方聘请了一流的国际团队，包括曾负责《阿凡达》、《复仇者联盟》系列、《侏罗纪世界》的好莱坞特效公司Legacy Effects，来负责本片的特效制作。好莱坞特技导演肯尼·贝茨（《变形金刚》系列）、Aaron crippen（《蝙蝠侠大战超人》）、Steve Griffin（《侠盗一号》）等均参与了制作。

编辑：hello王小羊