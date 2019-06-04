《冠军的心》发布终极海报，夜色中，杨坤伤痕累累身处烟雾弥漫的霓虹街头，直面枪口威胁。





同步发布的剧照展示了杨坤在泰国地下打黑拳的场面，虽然脸上已血汗相融，但他仍奋力回击。如此“想要赢”，究竟是为了什么？一位前职业拳手，而今走上打黑拳的道路，他的终极目的是什么？在这一场“拳钱”交易的背后，是否有更多隐情？

据悉，为挑战拳击手的角色，杨坤暂时放下所有工作，花费一年的时间去练习打拳，每天凌晨五点开始训练直到深夜。杨坤表示，专业度极高的训练一度令他觉得是要去打职业拳赛了而不是演电影。在拍摄期间，为追求打斗画面的最佳观感，杨坤常常为一个镜头记下十几个连续的拳击招式，与真正的拳手同台对打。如此动真格的拍摄，受伤在所难免，杨坤的母亲来片场探班，看到儿子的伤忍不住几度落泪。





谈到为何如此拼命，杨坤表示，初次接触这个故事，没看剧本，听导演的讲述，就“有流泪的冲动”。他说：“电影《冠军的心》所要表达的人性、自我救赎的主题深深地打动了我，片子也是我极热爱的类型，讲述的故事与冲突真的令我十分动容，演起来也更容易投入，更能琢磨出角色本身当下的内心感受。”

编辑：hello王小羊