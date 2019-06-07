关于“切尔诺贝利”的历史，已经有太多太多的分析和讨论。我们今天聊一聊《切尔诺贝利》的幕后。

时光网特稿 本周，我们又送走了一部神剧。这部神剧只有五集，却在短短一个月内成为IMDb有史以来评分最高的剧集——超过15万观众为它打出了9.7分的高分。也就是说，接近完美。 本周，我们又送走了一部神剧。这部神剧只有五集，却在短短一个月内成为IMDb有史以来评分最高的剧集——超过15万观众为它打出了9.7分的高分。也就是说，接近完美。





在IMDb剧集评分TOP10榜单中，被它踩在脚下的作品有曾经常年霸榜的《地球脉动》、号称最完美美剧的《绝命毒师》、虽然烂尾仍是史诗剧最高标准的《权力的游戏》……这部傲视群雄的神作就是根据同名历史事件改编的《切尔诺贝利》。





《切尔诺贝利》的好是一种不张扬的好。当全世界的观众都在讨论这部剧时，仔细聆听，你会发现大家讨论的大多不是剧集本身，而是它讲述的历史。你可以认同剧中历史的真实性，也可以质疑剧中历史的倾向性。不管怎样，一旦你参与进这场讨论，你就唤醒了一段历史，一段非常重要、需要不断反思的历史。





上帝是最好的编剧，但他的剧本也最难拍摄。“切尔诺贝利核泄漏”是我们这个时代最耸人听闻的人为灾难之一。这是一个没有版权的故事，而最成功的影视改编却诞生在事故发生的33年后。可见真实的历史也需要好的艺术加工才能真正走进千家万户，《切尔诺贝利》是其中的佼佼者。





关于“切尔诺贝利”的历史，已经有太多太多的分析和讨论。我们要今天聊一聊《切尔诺贝利》的幕后。为什么这个故事很多人都想拍，但只有它成功了？这里面一定有很多秘密。





被骂惨的 “权游”2DB竟是《切尔诺贝利》伯乐











《切尔诺贝利》的编剧&制片人克雷格·麦辛





“我发现切尔诺贝利的故事非常吸引人，我们完全可以搞清楚事故的原因。然而最吸引我的是经历这次事故的人，他们承受灾难，也牺牲自己去拯救所爱之人，拯救同胞，拯救整片大陆，这些让我非常感动。我仿佛发现了一场无人描绘过的战争。”







《权力的游戏》两位制片人大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯





尽管作为编剧，克雷格·麦辛之前的创作主要集中在喜剧领域（《宿醉》系列、《惊声尖笑》系列等），他想把切尔诺贝利的故事拍成一部沉重的、严肃的剧集。他带着自己的想法向好友——《权力的游戏》的制片人大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯（正是前不久因《权力的游戏》烂尾被全世界剧迷痛骂那两位）寻求意见，“如果他们说这主意不好，就不会有《切尔诺贝利》这部剧”。结果两位DB当然说这主意很好。







《切尔诺贝利》第一集惊现鲁温学士（右一）





这里要插一句，《切尔诺贝利》和《权力的游戏》的缘分还不止于此。同是HBO出品的剧集，《切尔诺贝利》还启用了多位《权力的游戏》的演员，比如第一集中慷慨演讲“要相信政府”的老爷子正是《权力的游戏》中的鲁温学士。





在得到两位一线制片人的肯定后，克雷格·麦辛有了底气，于是跑去HBO为剧集提案。当时麦辛想，如果有谁愿意将大把的钞票花在没有八季长，也不够娱乐的项目上，那就只有HBO了。





在HBO，麦辛讲了很多，包括自己构思的故事内容，拍摄方案，想通过谁的视角展现这段历史，这部剧对自己意味着什么，想给观众传达什么……当他讲完，HBO的高层只是很有礼貌地对他说了声“谢谢”。他当时完全搞不清楚这个项目到底有没有戏。





第二天，克雷格·麦辛接到HBO的电话：“来吧，让我们开工吧。”





麦辛事后回想，如果HBO不想做这个项目，他可能会就此放弃，因为他根本没有别的选择。“当时流媒体还没有崛起，不会有Netflix、Hulu、亚马逊为这种剧买单。”他多次感慨，《切尔诺贝利》是他运作过的最顺利的项目。