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《合法伴侣》获上影节亚新奖导演编剧双提名

李治廷白客"伦漂"遇窘境 "神探夏洛克"警长加盟

2019-06-04 15:44:56 来源：Mtime时光网

李治廷、张榕容、白客、鲁伯特·格雷夫斯、周韦彤主演的电影《合法伴侣》获上影节亚洲新人奖最佳导演、最佳编剧双提名。
　　时光网讯  6月3日，第22届上海国际电影节公布了亚洲新人奖入围名单。由黄雷执导、黄建新监制，李治廷张榕容白客鲁伯特·格雷夫斯周韦彤主演的电影《合法伴侣》获最佳导演、最佳编剧双提名。今日影片发布先导海报、剧照。

　　电影讲述了当在伦敦追求音乐梦想的古大白（李治廷 饰）面临签证危机时，同居发小金天（白客 饰）仗义出手，想出两人假结婚的“妙计”，但被明察秋毫的签证官发现端倪并穷追不舍的故事。漏洞百出的计划、突然闯入的“闺蜜”赫敏（张榕容 饰）让事情变得啼笑皆非……导演和编剧首次聚焦“伦漂”人群，体现中英文化碰撞。

　　2014年黄雷曾凭借《愤怒的小孩》获第5届中国电影导演协会年度青年导演提名，他对情感的细腻处理令人印象深刻。据悉，此次电影《合法伴侣》几乎全程在伦敦拍摄，白金汉宫、泰晤士河、伦敦眼、阿尔伯特音乐厅、威斯敏斯特大桥、SOHO区、《权力的游戏》同款外景地等英国地标性场景都在片中呈现。

　　不仅如此，电影《合法伴侣》还邀请到了英国实力男演员鲁伯特·格雷夫斯加盟。这位在《神探夏洛克》中令人印象深刻的“警长”本次饰演了一位“火眼金睛”的签证官，将与“伦漂”兄弟斗智斗勇。

　　电影《合法伴侣》还拥有超高配置的幕后团队：监制黄建新作为“第五代”导演的代表人物，曾执导和监制过一系列经典作品；摄影指导赵晓时有《梅兰芳》《建国大业》等代表作；《泰囧》《港囧》《煎饼侠》等作品的编剧束焕担任影片剧本监制。《合法伴侣》将于2019年国内上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 合法伴侣 海报 剧照
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