李治廷、张榕容、白客、鲁伯特·格雷夫斯、周韦彤主演的电影《合法伴侣》获上影节亚洲新人奖最佳导演、最佳编剧双提名。





电影讲述了当在伦敦追求音乐梦想的古大白（李治廷 饰）面临签证危机时，同居发小金天（白客 饰）仗义出手，想出两人假结婚的“妙计”，但被明察秋毫的签证官发现端倪并穷追不舍的故事。漏洞百出的计划、突然闯入的“闺蜜”赫敏（张榕容 饰）让事情变得啼笑皆非……导演和编剧首次聚焦“伦漂”人群，体现中英文化碰撞。









不仅如此，电影《合法伴侣》还邀请到了英国实力男演员鲁伯特·格雷夫斯加盟。这位在《神探夏洛克》中令人印象深刻的“警长”本次饰演了一位“火眼金睛”的签证官，将与“伦漂”兄弟斗智斗勇。





电影《合法伴侣》还拥有超高配置的幕后团队：监制黄建新作为“第五代”导演的代表人物，曾执导和监制过一系列经典作品；摄影指导赵晓时有《梅兰芳》《建国大业》等代表作；《泰囧》《港囧》《煎饼侠》等作品的编剧束焕担任影片剧本监制。《合法伴侣》将于2019年国内上映。

编辑：hello王小羊