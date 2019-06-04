2019 年“海南岛国际电影节·H!Action 创投会”为扶持优秀电影项目，已设置目前全球电影创投会中最具吸引力的奖励机制，现金奖金总额高达人民币 600 万元整。

第二届海南岛国际电影节将于2019年12月1日至2019年12月8日在海南省三亚市举行。据悉，本届电影节隆重开启的一大全新版块——“H!Action 创投会”，已于6月1日开启报名通道。





“海南岛国际电影节·H!Action 创投会”宣传海报 作为各国际电影节中最受关注和影响力的重要版块之一，电影创投会一直以服务性、后续延展性和溢出效应为主要特点，不仅是优秀作品的孵化器，也是业界发现优秀电影人才的重要平台。海南岛国际电影节今年隆重开启并着力打造独具海南特色的“H!Action 创投会”，将与竞赛、展映、电影市场一同成为电影节常设版块。

海南岛国际电影节希冀通过创投会这一形式，孵化具有潜力的电影项目，融汇国际国内电影资源，吸引优质企业汇聚海南、优秀人才扎根海南，提升海南的电影产业能级，确保海南电影产业的可持续发展，加速海南影视产业国际化、规模化，形成全产业链支持，进一步推动海南成为有国际影响力的电影产业聚集区，为华语电影乃至世界电影的新力量蓄能。





创投会命名为“H!Action”，其中“Hi”是海南岛的简写，代表着问好。“Action”是开拍的意思，用感叹号“!”代替“i”，更多的是希望“H!Action”这一全新的版块能够尽早融入产业，彰显自身活力。目前“H!Action”致力于寻找更多符合诉求的、具有类型元素的华语商业电影计划，打造以“商业化”、“类型化”为核心的品牌标签，这不仅是为了引导行业人士形成电影产业化、工业化思维惯性，也是为了让创投会更好地贴近产业诉求，完成精准创投的品牌构建。





值得一提的是，2019 年“海南岛国际电影节·H!Action 创投会”为扶持优秀电影项目，已设置目前全球电影创投会中最具吸引力的奖励机制，现金奖金总额高达人民币600万元整。“H!Action 创投会”在立足选择商业类型电影项目的基础上，也会将适合中国电影市场的国内外优秀项目在海南集中展现给投资方，为资方挑

选项目提供多元的可能性。同时，通过加速建立“海南岛国际电影节·H!Action 创投会”及“海南出品电影”的品牌特色，“H!Action 创投会”也期望打造出兼具持续性、日常性的孵化体系，不断培养、发掘属于“海影节”体系的优秀导演及影片，从而进一步加强国际电影文化交流与合作，推动华语电影产业发展，促进电影市场创作繁荣。





报名条件

详细内容参见《海南岛国际电影节·H!Action 创投会申报章程》。

（官网章程页链接：http://www.hiiff.com.cn/#/hiiff/hiAction/charter）





奖项设置

2019“H!Action 创投会”，评审团成员将从入选项目的商业性、类型风格化、作品或团队完整度等方面考量，通过剧本评审、项目评审、评审委员会三个阶段，推选出三个组委会大奖，现金奖金总额为 600 万元人民币。





参与方式

本年度提案征集自 2019 年 6 月 1 日开始，于 2019 年 8 月 31 日截止。所有申请者须确保申请项目符合《海南岛国际电影节·H!Action 创投会申报章程》，并通过海南岛国际电影节官网(地址：www.hiiff.com.cn）提交完整项目资料。海南岛国际电影节将对报名项目进行筛选，并由剧本评审从公开征集的项目中挑选部分优秀项目进入项目评审阶段。

（官网报名页链接：http://www.hiiff.com.cn/#/participate/ProjectSubmission）





联系方式

海南岛国际电影节·H!Action 创投会

地址：中华人民共和国北京市朝阳区建外郎家园 10 号东郎电影创意产业园 B 区 3 层

咨询邮箱：project@hiiff.com.cn