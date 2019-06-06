时光网特稿
随着《X战警：黑凤凰》
今天登陆全国院线，我们又要通过大银幕告别一批熟悉的银幕超级英雄，21年前福斯开启的变种人银幕宇宙从此画上句号。
《黑凤凰》是《X战警》
系列的第七部电影（《金刚狼》《死侍》
为衍生系列），与以往作品相比，这部完结篇从许多方面显出与众不同。它是二十多年来该系列推出的第一部以女性角色作为第一主角的电影，海报C位不再是相爱相杀到时间尽头的万磁王与X教授，而是被光明与黑暗力量撕裂的凤凰女。
《X战警》正传三部曲在收官战《X战警3：背水一战》当中塑造过凤凰女的黑化故事。当时参与《背水一战》的编剧、如今《X战警》前传系列的编剧兼制作人西蒙·金伯格
觉得“我们在该片（《X战警3》）中没有把黑凤凰的故事拍好，所以我一直想重做一遍”。
心有不甘的金伯格说这个故事他非拍不可，于是就把他的电影导演处女作献给了《黑凤凰》。既然老版“没拍好”，那么中青年班底重新来过要如何为这个经典X战警角色正名呢？
近日，导演金伯格与影片的七位主演在中美两地接受时光网独家专访，聊起了《黑凤凰》的特别之处。“镭射眼”泰尔·谢里丹
觉得影片“非常写实”，“快银”伊万·彼得斯
点评这是一部“很黑暗也很精彩”的电影。
前期预告剧照展示的葬礼场景一度引发粉丝大讨论，这样大方的官方“剧透”操作实在少见。金伯格透露这一部“是《X战警》系列中最情绪化的电影，本片确实会有角色死亡，会有人受伤。”“万磁王”迈克尔·法斯宾德
就在采访时干脆爆料了一个大新闻，说有另一个重要角色会死去（从语气来看，他的“剧透”极可能只是个玩笑）
在头号主角“凤凰女”索菲·特纳
的眼里，这部电影不像是超级英雄片，而更像是一部家庭剧情片，她觉得“《金刚狼3》
是《金刚狼》系列中最另类的一部，《黑凤凰》就是《X战警》中的《金刚狼3》
”。
万磁王与X教授如同一枚硬币的两面，这对惺惺相惜的老友因为理想相悖频频兵戎相见，关键时刻又总能放下隔阂一致对外。这两个角色维系着《X战警》系列最重要、最成功的一段情感关系，也贡献了全系列最精彩的双人对手戏。《黑凤凰》当中，他们依然会承担起“爱情线”的叙事重任。
银幕上“爱的很累”的X教授“一美”詹姆斯·麦卡沃伊
与万磁王“法鲨”迈克尔·法斯宾德，在镜头之外有着十足默契。索菲·特纳爆料两人的“超能力”是一个最能喝酒，一个最能劝酒，可以说是天生一对的最佳酒搭子。
搭档主演了四部《X战警》电影过后，“鲨美”组合希望未来还有机会继续搭档出镜。说起最想合演的双主角戏时，两人同时选择了戏剧作品。当X战警的时代落幕，我们或许会看到他俩在舞台上再度合体。