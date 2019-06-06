《黑凤凰》导演金伯格携“凤凰女”索菲·特纳、“X教授”一美、“万磁王”法鲨、反派劳模姐、“快银”伊万·彼得斯等主创独家分享这部X战警谢幕作品的幕后故事。

福斯“X战警银幕宇宙”时代的绝唱

















万磁王与X教授如同一枚硬币的两面，这对惺惺相惜的老友因为理想相悖频频兵戎相见，关键时刻又总能放下隔阂一致对外。这两个角色维系着《X战警》系列最重要、最成功的一段情感关系，也贡献了全系列最精彩的双人对手戏。《黑凤凰》当中，他们依然会承担起“爱情线”的叙事重任。









搭档主演了四部《X战警》电影过后，“鲨美”组合希望未来还有机会继续搭档出镜。说起最想合演的双主角戏时，两人同时选择了戏剧作品。当X战警的时代落幕，我们或许会看到他俩在舞台上再度合体。



