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2019-06-06 08:21:21 来源：Mtime时光网

一个X战警时代的终结

卡司现实超能力大揭秘

一美大表姐谁更能喝 法鲨劝酒王

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一美法鲨谈CP齐唱"爱的很累"

X战警中的"金刚狼3

另类超英《黑凤凰》像家庭剧情片

快银万磁王父子时刻

X战警独门护肤秘诀了解一下？

最写实的X战警电影

快银、暴风女、镭射眼谁最强？

正传没拍好黑凤凰故事

索菲·特纳凭什么胜任凤凰女？

《黑凤凰》导演金伯格携“凤凰女”索菲·特纳、“X教授”一美、“万磁王”法鲨、反派劳模姐、“快银”伊万·彼得斯等主创独家分享这部X战警谢幕作品的幕后故事。

福斯“X战警银幕宇宙”时代的绝唱

　　时光网特稿 随着《X战警：黑凤凰》今天登陆全国院线，我们又要通过大银幕告别一批熟悉的银幕超级英雄，21年前福斯开启的变种人银幕宇宙从此画上句号。

　　《黑凤凰》是《X战警》系列的第七部电影（《金刚狼》《死侍》为衍生系列），与以往作品相比，这部完结篇从许多方面显出与众不同。它是二十多年来该系列推出的第一部以女性角色作为第一主角的电影，海报C位不再是相爱相杀到时间尽头的万磁王与X教授，而是被光明与黑暗力量撕裂的凤凰女。

　　《X战警》正传三部曲在收官战《X战警3：背水一战》当中塑造过凤凰女的黑化故事。当时参与《背水一战》的编剧、如今《X战警》前传系列的编剧兼制作人西蒙·金伯格觉得“我们在该片（《X战警3》）中没有把黑凤凰的故事拍好，所以我一直想重做一遍”。

X战警系列的两代“黑凤凰”

　　心有不甘的金伯格说这个故事他非拍不可，于是就把他的电影导演处女作献给了《黑凤凰》。既然老版“没拍好”，那么中青年班底重新来过要如何为这个经典X战警角色正名呢？

　　近日，导演金伯格与影片的七位主演在中美两地接受时光网独家专访，聊起了《黑凤凰》的特别之处。“镭射眼”泰尔·谢里丹觉得影片“非常写实”，“快银”伊万·彼得斯点评这是一部“很黑暗也很精彩”的电影。

　　前期预告剧照展示的葬礼场景一度引发粉丝大讨论，这样大方的官方“剧透”操作实在少见。金伯格透露这一部“是《X战警》系列中最情绪化的电影，本片确实会有角色死亡，会有人受伤。”“万磁王”迈克尔·法斯宾德就在采访时干脆爆料了一个大新闻，说有另一个重要角色会死去（从语气来看，他的“剧透”极可能只是个玩笑）

剧照“官方剧透”葬礼场景

　　在头号主角“凤凰女”索菲·特纳的眼里，这部电影不像是超级英雄片，而更像是一部家庭剧情片，她觉得“《金刚狼3》是《金刚狼》系列中最另类的一部，《黑凤凰》就是《X战警》中的《金刚狼3》”。

　　万磁王与X教授如同一枚硬币的两面，这对惺惺相惜的老友因为理想相悖频频兵戎相见，关键时刻又总能放下隔阂一致对外。这两个角色维系着《X战警》系列最重要、最成功的一段情感关系，也贡献了全系列最精彩的双人对手戏。《黑凤凰》当中，他们依然会承担起“爱情线”的叙事重任。

《黑凤凰》工作照：最后一盘棋？

　　银幕上“爱的很累”的X教授“一美”詹姆斯·麦卡沃伊与万磁王“法鲨”迈克尔·法斯宾德，在镜头之外有着十足默契。索菲·特纳爆料两人的“超能力”是一个最能喝酒，一个最能劝酒，可以说是天生一对的最佳酒搭子。

　　搭档主演了四部《X战警》电影过后，“鲨美”组合希望未来还有机会继续搭档出镜。说起最想合演的双主角戏时，两人同时选择了戏剧作品。当X战警的时代落幕，我们或许会看到他俩在舞台上再度合体。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警 黑凤凰 专访 詹姆斯·麦卡沃伊 迈克尔·法斯宾德 索菲·特纳 杰西卡·查斯坦 伊万·彼得斯 万磁王 X教授 快银 镭射眼 暴风女

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