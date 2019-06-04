从此次曝光的雷佳音剧照看，雷佳音抹着发胶、带着金属耳环，一身花色西装彰显了足够的“江湖气息”









喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，更有田雨、袁弘、韩童生、蔡明、大鹏、雷佳音、于谦、于洋等一众喜剧班底加盟。影片讲述了一个青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），为了追求心爱的女神杜卿（佟丽娅饰），在这过程中意外成为大英雄的故事。









据了解，大鹏在电影《鼠胆英雄》中出演的是斧头帮骨干成员“枪神”一角，剧照中显示大鹏背后牌匾上写着“就一枪”仨字，给人一种莫名喜感。此外，大鹏身着华丽睡袍，手拿大烟枪的动作，也堪称突破了大鹏此前在大银幕上的形象。而在此前发布的“我叫闫大海”版预告片中，大鹏饰演的“枪神”曾试图用2万大洋收买闫大海，被闫大海用打火机烧掉。随后，岳云鹏一句“要不要再收买我一次”引人大笑不止。





定档预告片 从此次曝光的雷佳音剧照看，雷佳音抹着发胶、带着金属耳环，一身花色西装彰显了足够的“江湖气息”，不由得让人联想起此前雷佳音经典的“我尼玛”造型。而从《鼠胆英雄》已经曝光的预告片来看，片中雷佳音揪着小岳岳的耳朵喊：“我让你去收保护费，你给我认祖宗去了啊，我青龙帮脸都被你丢尽了。”让岳云鹏收个保护费怎么还认怂了？看来片子有雷佳音和岳云鹏“二锅头”组合收保护费却失败的情节，两人也持续着戏外臭贫的风格。不知道两人之后的关系会如何发展？又会有怎样好笑的恩怨情仇？看来只有到影院才能一睹为快了。

据悉，这部由大德影业（天津）有限公司、索宝（北京）国际影业投资有限公司、夸克传媒（内蒙古）有限公司、文投控股股份有限公司共同出品的喜剧电影《鼠胆英雄》，已定档7月19日全国上映。

编辑：汀