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即将于7月19日全国上映的喜剧电影《鼠胆英雄》
，今日曝光一组大鹏、雷佳音剧照，略显浮夸的造型和动作，引来观众对二人在片中角色的强烈好奇与关注。
喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，更有田雨、袁弘、韩童生、蔡明、大鹏、雷佳音、于谦、于洋等一众喜剧班底加盟。影片讲述了一个青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），为了追求心爱的女神杜卿（佟丽娅饰），在这过程中意外成为大英雄的故事。
据了解，大鹏在电影《鼠胆英雄》中出演的是斧头帮骨干成员“枪神”一角，剧照中显示大鹏背后牌匾上写着“就一枪”仨字，给人一种莫名喜感。此外，大鹏身着华丽睡袍，手拿大烟枪的动作，也堪称突破了大鹏此前在大银幕上的形象。而在此前发布的“我叫闫大海”版预告片中，大鹏饰演的“枪神”曾试图用2万大洋收买闫大海，被闫大海用打火机烧掉。随后，岳云鹏一句“要不要再收买我一次”引人大笑不止。
谈起出演《鼠胆英雄》，大鹏也是颇多感慨。据介绍，大鹏的导演处女作《煎饼侠》
，即由束焕担任剧本监制，此次束焕拍摄导演处女作《鼠胆英雄》，大鹏曾向束焕导演表示：“一定要给我留一个角色。”而对于岳云鹏和大鹏这对“双鹏组合”此次的合作，大鹏表示两人一直在共同成长，而这次《鼠胆英雄》，就让大鹏感受到了小岳岳的突破和进步，认为他塑造出了一个不同以往的喜剧形象：“我觉得他演了更好的一个角色，因为突破了他自己本身的人物，让我相信他是在塑造一个全新的人。”
从此次曝光的雷佳音剧照看，雷佳音抹着发胶、带着金属耳环，一身花色西装彰显了足够的“江湖气息”，不由得让人联想起此前雷佳音经典的“我尼玛”造型。而从《鼠胆英雄》已经曝光的预告片来看，片中雷佳音揪着小岳岳的耳朵喊：“我让你去收保护费，你给我认祖宗去了啊，我青龙帮脸都被你丢尽了。”让岳云鹏收个保护费怎么还认怂了？看来片子有雷佳音和岳云鹏“二锅头”组合收保护费却失败的情节，两人也持续着戏外臭贫的风格。不知道两人之后的关系会如何发展？又会有怎样好笑的恩怨情仇？看来只有到影院才能一睹为快了。
据悉，这部由大德影业（天津）有限公司、索宝（北京）国际影业投资有限公司、夸克传媒（内蒙古）有限公司、文投控股股份有限公司共同出品的喜剧电影《鼠胆英雄》，已定档7月19日全国上映。
编辑：汀