网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"夏洛特烦恼"王老师田雨化身意式黑老大

《鼠胆英雄》曝新剧照 狂吸雪茄致失声

2019-06-05 13:35:34 来源：Mtime时光网

田雨此次在《鼠胆英雄》中出演“青龙帮”老大赵瀚青一角。有别于以往帮派大哥形象，《鼠胆英雄》中赵瀚青打理得一丝不苟的发型、不离手的雪茄，加之配色大胆的西装造型。



　　时光网讯 近日喜剧电影《鼠胆英雄》曝光一组田雨剧照，华丽、精致、色彩艳丽的服装让人眼前一亮，浪漫、复古、喜剧元素为一体的“青龙帮”老大形象，让人对田雨此次塑造的角色充满了期待。
 
　　即将于7月19日全国上映的喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，田雨、袁弘、韩童生、蔡明、刘威、大鹏、雷佳音、于洋、邢佳栋等演员联袂出演。该片讲述了青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），在追求女神杜卿（佟丽娅饰）的过程中，“误入”警察局成为卧底，并阴差阳错成为大英雄的故事，影片“不要怂就是干”的主题宣传语，似乎暗示了岳云鹏此次将突破以往“怂人一个”的银幕形象设定，变身“大英雄”。

　　曾在多部票房大热影片中有不俗表现的田雨，他在《夏洛特烦恼》中的饰演的王老师让人印象深刻，这是一个喜欢收礼的老师，但是还会咏春拳！此次在《鼠胆英雄》中出演“青龙帮”老大赵瀚青一角。有别于以往帮派大哥形象，《鼠胆英雄》中赵瀚青打理得一丝不苟的发型、不离手的雪茄，加之配色大胆的西装造型，这个老大被田雨演绎得增添不少“意式风情”，颇有意大利黑手党“教父”的感觉。

　　田雨认为这都要归功于造型老师：“实际上这次的造型我特别喜欢，刚开始这个人物还不像现在这样，但造完型之后，就像帮我打开了潘多拉盒子一样，头发、胡子、服装，一出来之后，突然间这个人物一下就实在了，站在镜子面前，我知道这个人物应该往哪个方向去了。”田雨透露赵瀚青这个人物并不只是一个简单的“帮派老大”：“很立体。赵翰青这个人物身上有很多特点，比如，讲义气，对自己命运的奋斗，他说我不能光收保护费，我得干更大的生意。他有他自己积极的一面，也有很可爱的一面，喜欢热闹，喜欢张扬，很热情的一个人。”
 
　　在影片中与老大形象密不可分的雪茄，这次给田雨造成了很大的困扰，甚至让他在现场一度失声。据田雨爆料，片中有一场群戏的拍摄，当时的设计是需要田雨抽着雪茄，同时带着一帮人往前冲，需要在特定的光影下把烟雾缭绕的感觉呈现出来。

　　其实这并不是一个适合抽烟的状态，田雨回忆：“站定之后就开始跟几十个人喊话，这帮人又是一群‘乌合之众’，这帮人往这跑，那帮人往那跑，把我挤在中间，也挺极致的状态，结果嗓子突然间，可能也是太疲劳了，天又特别热，我那个角色又穿得特别多，几方面的原因吧，突然间嗓子失声了。”后来到医院一检查发现是急性咽喉炎，田雨只休息了3天就复工了，对此他表示：“当时心里挺着急，别影响进度，但是也还好，也没太影响进度。”

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鼠胆英雄 剧照
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

鼠胆英雄

鼠胆英雄 (2019)

0.0

导演：束焕

主演：岳云鹏 佟丽娅

在线播放

田雨

田雨

Yu Tian

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“X战警”里的时间线到底怎么回事？

从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？

1973年的“逆转未来”事件，彻底搅乱了《X战警》系列的..
2

久等了!罗伯特帕丁森确认出演蝙蝠侠!

最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片

尘埃落定，华纳官宣，我们迎来了大本之后的新任蝙蝠侠—..
3

燃！国漫《哪吒之魔童降世》定档8.16

首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！

继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、..
4

香港演员李兆基逝世 因出演《古惑仔》扬名

年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》

6
李兆基先生因出演电影《古惑仔》系列、《喜剧之王》、《..
5

日本"最可爱的女孩"今田美樱写真大赏

"3年A班"饰腹黑班花 说中文想来中国发展

23
曾出演日剧《3年A班－从现在起大家都是人质》的日本女..

查看更多