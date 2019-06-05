田雨此次在《鼠胆英雄》中出演“青龙帮”老大赵瀚青一角。有别于以往帮派大哥形象，《鼠胆英雄》中赵瀚青打理得一丝不苟的发型、不离手的雪茄，加之配色大胆的西装造型。











即将于7月19日全国上映的喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，田雨、袁弘、韩童生、蔡明、刘威、大鹏、雷佳音、于洋、邢佳栋等演员联袂出演。该片讲述了青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），在追求女神杜卿（佟丽娅饰）的过程中，“误入”警察局成为卧底，并阴差阳错成为大英雄的故事，影片“不要怂就是干”的主题宣传语，似乎暗示了岳云鹏此次将突破以往“怂人一个”的银幕形象设定，变身“大英雄”。





曾在多部票房大热影片中有不俗表现的田雨，他在《夏洛特烦恼》中的饰演的王老师让人印象深刻，这是一个喜欢收礼的老师，但是还会咏春拳！此次在《鼠胆英雄》中出演“青龙帮”老大赵瀚青一角。有别于以往帮派大哥形象，《鼠胆英雄》中赵瀚青打理得一丝不苟的发型、不离手的雪茄，加之配色大胆的西装造型，这个老大被田雨演绎得增添不少“意式风情”，颇有意大利黑手党“教父”的感觉。





田雨认为这都要归功于造型老师：“实际上这次的造型我特别喜欢，刚开始这个人物还不像现在这样，但造完型之后，就像帮我打开了潘多拉盒子一样，头发、胡子、服装，一出来之后，突然间这个人物一下就实在了，站在镜子面前，我知道这个人物应该往哪个方向去了。”田雨透露赵瀚青这个人物并不只是一个简单的“帮派老大”：“很立体。赵翰青这个人物身上有很多特点，比如，讲义气，对自己命运的奋斗，他说我不能光收保护费，我得干更大的生意。他有他自己积极的一面，也有很可爱的一面，喜欢热闹，喜欢张扬，很热情的一个人。”

在影片中与老大形象密不可分的雪茄，这次给田雨造成了很大的困扰，甚至让他在现场一度失声。据田雨爆料，片中有一场群戏的拍摄，当时的设计是需要田雨抽着雪茄，同时带着一帮人往前冲，需要在特定的光影下把烟雾缭绕的感觉呈现出来。





其实这并不是一个适合抽烟的状态，田雨回忆：“站定之后就开始跟几十个人喊话，这帮人又是一群‘乌合之众’，这帮人往这跑，那帮人往那跑，把我挤在中间，也挺极致的状态，结果嗓子突然间，可能也是太疲劳了，天又特别热，我那个角色又穿得特别多，几方面的原因吧，突然间嗓子失声了。”后来到医院一检查发现是急性咽喉炎，田雨只休息了3天就复工了，对此他表示：“当时心里挺着急，别影响进度，但是也还好，也没太影响进度。”





编辑：汀