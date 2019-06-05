前两季故事都发生在万圣节左右，而第三季在这一点上将会不同，主角们享受的是1985年的夏日。而此前发布的预告片则显示，小11和她的朋友们终于有机会当一回“正常”孩子了。不过别指望这种平静会持续多久，夺心魔还在异世界虎视眈眈，等着占领我们的世界呢。

















