时光网讯
距离《怪奇物语》
7月4日第三季的播出，只剩下一个月的时间了，Netflix新发布的海报中，预示了一位新反派在异世界中的到来。这只丑陋的怪兽会制造怎样的危险，我们的小英雄们又将如何打败它？
前两季故事都发生在万圣节左右，而第三季在这一点上将会不同，主角们享受的是1985年的夏日。而此前发布的预告片则显示，小11和她的朋友们终于有机会当一回“正常”孩子了。不过别指望这种平静会持续多久，夺心魔还在异世界虎视眈眈，等着占领我们的世界呢。
Hopper警长，aka“地狱男爵”本人大卫·哈伯
近日说，第三季将是“充满情感，令人意想不到的”。他此前也曾表示，他的角色和薇诺娜·瑞德
所饰的Joycef Byers，可能终于发展出了点儿不一样的东西！而“没牙仔”Dustin（伽塔·马塔拉佐
饰）与洗心革面的Steve（乔·基瑞
饰），还会展现更多非比寻常的友谊，Billy（达克雷·蒙特戈梅里
饰）也将继续撩Will与Nancy的妈妈Karen（卡拉·布欧诺
饰）哦。
加盟《怪奇物语》第三季的还包括饰演Bruce的杰克·布塞
，饰演Kline市长的加利·艾尔维斯
，以及饰演Robin的玛雅·霍克
——伊桑·霍克
和乌玛·瑟曼
的女儿。她和Steve共同在新建的Starcourt商场中，冰淇淋柜台工作，第三季最后一集的名字就是“Starcourt之战”，等着这地方被异世界的怪物入侵吧！