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《命运之夜:天之杯II》内地定档7.12

日本国民级IP动画剧场版 圣杯之战即将打响

2019-06-05 09:37:45 来源：Mtime时光网

《命运之夜——天之杯II：迷失之蝶》内地定档7月12日上映，在定档预告中，间桐樱、卫宫士郎、远坂凛、伊莉雅等重要角色悉数登场，整个气氛预示着这是一场堵上性命的圣杯之战。
       

《命运之夜——天之杯II：迷失之蝶》定档预告

时光网讯 日本国民级IP动画《Fate/stay night》的“HF线”剧场版第二部《命运之夜——天之杯II：迷失之蝶》（英文译名：《Fate/stay night [Heaven’s Feel] : II.lost butterfly》）于今日宣布定档2019年7月12日，官方同步释出定档海报及预告，一场关于宿命的战歌即将奏响。

       定档海报整体色调看似明亮温馨，细节之处却破碎与崩坏。卫宫士郎与间桐樱勾着手指躺在画面中央，方向却是对立，游走在两人之间的鱼则是远坂凛的象征，她既是士郎的伙伴，也是樱的姐姐。两人周围的棋子则是从者们的象征，棋子上的细节仿佛暗示着从者们的结局……

       在定档预告中，间桐樱、卫宫士郎、远坂凛、伊莉雅等重要角色悉数登场，整个气氛预示着这是一场堵上性命的战斗。阴险狡诈的间桐脏砚加入“圣杯战争”，让这场战争变得更加复杂。

       

《命运之夜——天之杯II：迷失之蝶》定档海报

在上一部中黑化的Saber在这一部中登场亮相，与Berserker殊死搏斗！这场教科书级别的打戏堪称顶级，打斗动作流畅，分镜的娴熟运用使战斗刺激感和燃感不断升级。此外的战斗场面也十分宏大磅礴，刀光剑影在炫目的特效加持下令人热血沸腾，每一帧都能体会到“燃烧的经费”。预告的结尾也悬念十足，女主角间桐樱站在雨中，面朝黑夜里的冬木市，预示着角色们山雨欲来的命运。

      本次剧场版依旧是由ufotable动画制作公司操刀，导演由曾多次参与系列作品《Fate/stay night》的须藤友德担当。音乐方面则由知名ACG音乐制作人梶浦由记负责制作，其代表作《Life Goes On》(《机动战士高达SEED DESTINY》片尾曲) 及《Magia》（《魔法少女小圆》片尾曲）在ACG音乐界广为人知。同时本作延续历代作品御用配音，杉山纪彰、下屋则子、神谷浩史、川澄绫子等多位国民级声优倾情献声。

        剧场版动画《命运之夜——天之杯II：迷失之蝶》将于7月12日登陆国内大银幕。

   编辑：隐饮

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关键词： 命运之夜 天之杯II
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