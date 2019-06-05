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《愤怒的小鸟2》牵手“黑衣人”

新角色亮相巴厘岛 制片人自曝像胖红鸟

2019-06-05 09:47:05 来源：Mtime时光网

为期三天的媒体活动现场精彩不断。除了《愤怒的小鸟2》主创们的欢乐互动外，《黑衣人》主创克里斯·海姆斯沃斯也与制片人约翰·科恩亲密合照，打破次元壁。

　　时光网讯  继戛纳电影节亮相后，动画冒险电影《愤怒的小鸟2》在巴厘岛举办了为期三天的媒体活动。“胖红鸟”和“捣蛋猪”这对死对头和飞镖黄、炸弹黑、小小鸟、阿银等形象一起出现在巴厘岛海边，展开全新故事。该影片将于今年8月14日在北美上映。



　　为期三天的媒体活动现场精彩不断。除了《愤怒的小鸟2》主创们的欢乐互动外，《黑衣人》主创克里斯·海姆斯沃斯也与制片人约翰·科恩亲密合照，打破次元壁。

　　约翰·科恩在现场提到，这部电影是导演图鲁普·范·奥尔曼（《飞天小女警》）和动画师们的共同努力打造的，整个团队非常欢乐。约翰·科恩表示电影中跟自己性格最接近的角色是“胖红鸟”，因为他在日常生活中偶尔跟“胖红鸟”一样脾气暴躁。





　　除了大家熟知的经典角色外，还有超多全新角色的加盟。如全新反派老鹰泽塔和其宠物狗的冰雕作品就一起神还原亮相，在巴厘岛炎热的天气中，现场展示冰火两重天，提前预告电影中开启的新故事。

真假阿银

　　此外，《愤怒的小鸟2》重量级新角色阿银也出现在媒体活动中。阿银在游戏中亮相后，将在《愤怒的小鸟2》中作为一个新角色出现。演员蕾切尔·布鲁姆（《疯狂前女友》）为阿银献声。

　　制片人约翰·科恩在采访中也提及了他对阿银的看法：“我很喜欢阿银这个角色，她总是非常积极乐观。我认为这是一种很重要的认知世界的方式，你要相信一切事情总有解决的办法。这是一个我非常想要跟她建立联系的角色。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 愤怒的小鸟2
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