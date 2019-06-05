《三国志》
是由西晋陈寿所著，记载中国三国时期的魏、蜀、吴纪传体国别史，是二十四史中评价最高的“前四史”之一。全书共六十五卷，《魏书》三十卷，《蜀书》十五卷，《吴书》二十卷。
《三国志》中以魏国曹操、吴国孙权、蜀国刘备为代表，有各种各样个性丰满的人物登场，在日本也大受欢迎，生产出不少以《三国志》为题材的漫画、游戏、小说等。
此次福田雄一要拍自己对《三国志》的新解，是一部真人电影。他表示这个项目已经在他心中酝酿很久，但是觉得一定要大泉洋演刘备才行。
书籍《三国志》以历史事实为基础，其中也留下许多没有说明、或未详尽解释的谜团，给后人留下很大的想象空间。福田雄一表示，自己要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”。
“一直只说蠢话和抱怨的刘备，没有一句话听上去像是从将军口中说出来的。但是拍摄的时候，又觉得这样好像不行，就找制片人谈，‘因为我是大泉洋的粉丝，感到一切都好有趣，不知大家怎么看呢？’这些经历挺有意思的。虽然也会对《三国志》的粉丝会说什么感到不安，但想到毕竟是新解。”福田雄一对于影片的设定这样说道。
值得一提的是，以中国春秋战国为背景的日本漫改大作《王者天下》
今年在日本上映，上映七周以来，目前票房已超过50亿日元，成为近年来日本票房最高的真人漫改。
影片定于2020年上映。