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日本人刚拍完春秋战国，又要拍三国！

"银魂"导演改编"三国志" 大泉洋饰演刘备

2019-06-05 09:58:56 来源：Mtime时光网

《银魂》导演福田雄一将自编自导电影《新解·三国志》，男星大泉洋主演，饰演刘备。

片场照。大泉洋（左）与导演福田雄一

　　时光网讯 据日媒报道，《银魂》导演福田雄一将自编自导电影《新解·三国志》，《请叫我英雄》《投靠女与出走男》等片男星大泉洋主演，饰演刘备。

　　《三国志》是由西晋陈寿所著，记载中国三国时期的魏、蜀、吴纪传体国别史，是二十四史中评价最高的“前四史”之一。全书共六十五卷，《魏书》三十卷，《蜀书》十五卷，《吴书》二十卷。

　　《三国志》中以魏国曹操、吴国孙权、蜀国刘备为代表，有各种各样个性丰满的人物登场，在日本也大受欢迎，生产出不少以《三国志》为题材的漫画、游戏、小说等。

　　此次福田雄一要拍自己对《三国志》的新解，是一部真人电影。他表示这个项目已经在他心中酝酿很久，但是觉得一定要大泉洋演刘备才行。

福田雄一以无厘头搞笑风格见长

　　书籍《三国志》以历史事实为基础，其中也留下许多没有说明、或未详尽解释的谜团，给后人留下很大的想象空间。福田雄一表示，自己要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”。

　　“一直只说蠢话和抱怨的刘备，没有一句话听上去像是从将军口中说出来的。但是拍摄的时候，又觉得这样好像不行，就找制片人谈，‘因为我是大泉洋的粉丝，感到一切都好有趣，不知大家怎么看呢？’这些经历挺有意思的。虽然也会对《三国志》的粉丝会说什么感到不安，但想到毕竟是新解。”福田雄一对于影片的设定这样说道。

《王者天下》在日本大获成功

　　值得一提的是，以中国春秋战国为背景的日本漫改大作《王者天下》今年在日本上映，上映七周以来，目前票房已超过50亿日元，成为近年来日本票房最高的真人漫改。

　　影片定于2020年上映。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 三国志 福田雄一 大泉洋 中国 历史
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福田雄一

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