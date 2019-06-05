《银魂》导演福田雄一将自编自导电影《新解·三国志》，男星大泉洋主演，饰演刘备。









《三国志》中以魏国曹操、吴国孙权、蜀国刘备为代表，有各种各样个性丰满的人物登场，在日本也大受欢迎，生产出不少以《三国志》为题材的漫画、游戏、小说等。





此次福田雄一要拍自己对《三国志》的新解，是一部真人电影。他表示这个项目已经在他心中酝酿很久，但是觉得一定要大泉洋演刘备才行。





福田雄一以无厘头搞笑风格见长 书籍《三国志》以历史事实为基础，其中也留下许多没有说明、或未详尽解释的谜团，给后人留下很大的想象空间。福田雄一表示，自己要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”。





“一直只说蠢话和抱怨的刘备，没有一句话听上去像是从将军口中说出来的。但是拍摄的时候，又觉得这样好像不行，就找制片人谈，‘因为我是大泉洋的粉丝，感到一切都好有趣，不知大家怎么看呢？’这些经历挺有意思的。虽然也会对《三国志》的粉丝会说什么感到不安，但想到毕竟是新解。”福田雄一对于影片的设定这样说道。









影片定于2020年上映。



