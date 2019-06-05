《黑衣人：全球追缉》曝星际对决终极预告，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯与“女武神”泰莎·汤普森炫酷登场，携手迎战神秘外星人。





再度合作的“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯与“女武神”泰莎·汤普森炫酷登场，携手迎战神秘外星人。而“王牌探员”与“机敏新秀”首次搭档任务就遭遇“蜂兽”入侵和黑衣人组织前所未有的巨大危机，银河系危在旦夕，黑衣人大战旋即爆发。探员H和M将如何化解危机？他们能不能绝境逢生？





此次终极预告曝光诸多全新高燃镜头，接连不断的动作场面和外星人亮相带来了极致非凡的酷炫动作科幻感受。预告中泰莎·汤普森饰演的新晋探员M意外闯入神秘黑衣人世界，与黑衣人王牌探员H组成全新搭档。个性迥异的两人首次出击就遭遇“蜂兽”入侵与组织内奸双重危机，内忧外患的致命危局中大战即将打响，两人火力全开辗转全球上演搏命追缉。





在终极预告中，危险的“蜂兽”外星人潜伏在地球上妄图入侵，强大的战斗力以及变形能力让黑衣探员也感到相当棘手，随着探员H和M在全球不断调查追击，“蜂兽”与黑衣人之间的大战也临近爆发边缘。











但影片除了有邪恶的外星人，同样也存在友好的星际移民，他们不仅能如人类一般生活在地球，甚至还能在星际移民局中担当要职。预告中造型奇特的外星人逐一亮相，能打能飞还会蹦迪，样貌百变令人过目不忘。而片中最逗趣的外星人当属“激萌戏精”兵兵，阴差阳错成了探员M的忠诚手下，在铲除黑衣人内奸的行动中赚足眼球。



