《绝杀慕尼黑》日前在全国各地进行了大规模的超前点映，其中成都的一场主题观影，聚集了众多“有颜有才，软萌可爱”的女性观众。





放映结束后收获满堂喝彩，大家不仅被影片中的热血精神所震撼，性格鲜明的人物角色，铁血男儿的家国情怀，以及高颜值的俄罗斯帅哥，俘获了女性观众的芳心，可谓大型“真香现场”。





电影《绝杀慕尼黑》真实还原了1972年世界体育史上一场极具争议的比赛，这并不是一场简单的体育对抗，在美苏冷战的背景下，赛场如战场。输赢牵涉到的，是国家的荣誉和利益，个人的命运和自由。





“看完之后对苏联队的运动员们非常敬佩，为了国家的荣誉，为了举起奖牌的那一刻，他们在赛场上披荆斩棘，在聚光灯看不到的地方独自舔伤，他们全都是英雄。”满满的雄性荷尔蒙在大银幕上迸发，每一个有血有肉的角色都令大家印象深刻。











教练加兰任首当其冲，人气高居不下。“他的内心有梦想有大爱，有国家有情怀，看完感觉有一股劲儿在体内蓄势待发。”谢尔盖的担当和责任感让大家纷纷表示“被圈粉”。此外，萨沙跟女友的爱情线也感动了很多人，“真没想到看这种电影都能酸，他们的感情太令人羡慕了。”





在影片中，他们的身份是丈夫，是父亲，是儿子，是男友，也是球员。苏联篮球队在比赛场上悟出的，不仅仅是难能可贵的坚持，更是人生路上永不厌弃的精神，这也恰好是电影《绝杀慕尼黑》想要传达给观众的精神。





编辑：hello王小羊