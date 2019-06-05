随着中产阶级和千禧一代的崛起，体验式消费已经成为当下主流人群消费模式。

图注：全球艾菲主席兼CEO Traci Alford致欢迎辞





美国东部时间5月30日，艾菲奖（Effie Awards）50周年盛典在纽约成功举办。盛典由主题为“NEXT 50”的峰会和艾菲颁奖典礼两部分组成。在50周年之际，艾菲奖为业界呈现了一场“聚焦未来50年实效营销”的高峰对话。200余位来自全球营销市场的商业领袖共同探讨实效营销驱动力和行业未来。作为大中华区艾菲奖战略合作伙伴，万达传媒受全球艾菲特邀参加盛典。





万达传媒总裁兼首席执行官张根铭、副总裁杨中望出席峰会和颁奖典礼。会议期间，张根铭先生以“融合营销”为题对话全球品牌及代理公司高层。





体验式消费成主流，场景蓄水“线下流量池”





采访中，张根铭先生谈到，尽管当下全球市场的媒介渠道中，互联网广告仍占据主导，但线上流量遭遇瓶颈已经成为不争的事实，与此同时线下体验呈现刚性需求。数据显示，近三年购物中心体验业态占比呈逐年上升态势，场景体验成为最重要的流量入口。随着中产阶级和千禧一代的崛起，体验式消费已经成为当下主流人群消费模式。也正是看到了这种趋势，各行业领导品牌纷纷开拓线下体验店，越来越多的电商平台在实体化实践中投入大量资金和人力。





在这方面，坐拥中国规模最大商业实景和最大院线传媒资源的万达传媒显然已占领先机。285 座万达广场，年均客流超过38 亿；1162 家影城媒体资源，年均观影人次3.2 亿，且每年以不少于100家影城媒体的速度扩增。预计今年年内， 广场数量将突破300座，到2022年，预计建成500座，2028年目标1000座。这样的规模和速度赋予了万达传媒无可比拟的场景资源优势。





首屈一指的内容优势助力品牌全球化





与场景同等重要的是内容。世界排名第一的国际娱乐营销公司 Propaganda GEM 自2016年成为万达传媒另一重要组成部分，双方一中一西，珠联璧合，成就了"场景+内容"的独特的电影娱乐整合营销模式，成功合作策划了《环太平洋II》、《摩天营救》、《大侦探皮卡丘》等多部好莱坞大片的娱乐营销方案。万达传媒也因此成为唯一在中、美两国拥有电影内容公司的中国企业。





与此同时，万达传媒与万达影视、骋亚影视，新媒诚品、万达宝贝王等兄弟公司资源共享，每年产生大量电影电视剧项目。张根铭先生表示：“在国外，我们与好莱坞六大制片商紧密合作；在国内，我们是影视剧资源最丰富的整合营销提供商。通过内容营销、娱乐营销、IP 授权等方式，再结合场景和技术，万达传媒帮助中国品牌走向国际，助力国外品牌落地中国。 ”





全生态商业场景与品牌无缝对接，融合营销独树一帜





2016年，万达传媒率先提出“融合营销”理念。张根铭先生谈到：“消费者走进万达广场和影城时，他们的消费和体验目的非常明确，品牌更容易占据他们的心智。相比通常所说的‘整合营销’，‘融合营销’把营销中的人、时间、内容、渠道、体验、购买等因素浓缩在一个场景中，形成消费闭环，大大提升营销转化效率，降低流失率，使营销更加具有实效。而这种‘所见即所得’的方式也正是万达传媒的独到之处。同时，我们也注重融合营销的精准性，通过大数据等技术手段，深入挖掘消费者行为，让体验过程更精准、更具商业驱动力。“





采访的最后，张根铭先生表示参与艾菲奖50周年盛典，在与全球品牌主，代理公司及互联网平台的互动中受益匪浅。对于艾菲所倡导的实效理念有了更加深入的理解，万达传媒将与艾菲一起为推动营销实效作出努力，助力行业更好发展。

图注：万达传媒总裁兼首席执行官张根铭（右）、副总裁杨中望（左）合影





张根铭先生简介：万达传媒总裁兼首席执行官、创始人、Propaganda GEM执行总裁；中国电影发行放映协会广告分会副会长；首都经贸大学特聘教授、研究生导师；艾菲奖大中华区评审组主席。