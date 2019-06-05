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周迅新片《保持沉默》定档 聚焦弑母大案

联袂吴镇宇祖峰 8月23日上映预告曝光

2019-06-05 11:32:42 来源：Mtime时光网

此次发布的预告片中，周迅和吴镇宇饰演的两位律师在法庭上展开了一场激烈争锋。祖峰和新人演员孙睿饰演的角色，则作为一场“弑母大案”的当事人，为整个故事带来更多的可能性。
　　时光网讯   由周迅、吴镇宇、祖峰领衔主演，孙睿加盟的电影《保持沉默》发布定档预告，宣布8月23日上映，正式进军2019暑期档。

　　该电影由周可执导，此次发布的预告片中，周迅和吴镇宇饰演的两位律师在法庭上展开了一场激烈争锋。祖峰和新人演员孙睿饰演的角色，则作为一场“弑母大案”的当事人，为整个故事带来更多的可能性。

　　电影讲述了歌星万文芳在化妆间遇刺身亡，嫌疑人当场被捕，随后被爆料是受害者的儿子吉米·托马斯（孙睿饰）。律师端木兰（周迅饰）替嫌疑人做无罪辩护，而担任该案检控官的正是自己昔日的恋人吴正为（吴镇宇饰）。为寻找真相，法庭上二人展开了激烈的辩论。而后，万文芳的制作人田景程（祖峰饰）主动向检方提供了几个关键性证据，而这些证据让这个“弑母疑案”真相难辨。

　　与一般犯罪悬疑类电影不同的是，《保持沉默》将重点放在了法庭上的辩论推理。此次周迅首次挑战律师角色，她在采访中表示：“我的台词特别多，而且都是法律专业名词。”这是“第一次拍法庭戏，第一次戴律师的帽子，说台词最多的一部电影。”

　　吴镇宇饰演的检控官和周迅饰演的律师，是曾经的恋人，也是今天的对手。而向来低调儒雅的祖峰，此次在电影中饰演了一个亦正亦邪的复杂角色，在法庭上也与两位律师产生了激烈的冲突。作为案件的关键人物，他的一举一动都影响着整个案件的走向。

   编辑：hello王小羊

关键词： 保持沉默 预告 周迅
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保持沉默

保持沉默 (2019)

0.0

导演：周可

主演：周迅 吴镇宇

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