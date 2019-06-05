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两代凤凰女同框！"X战警：黑凤凰"全球首映

X战警全员集结 新预告凤凰女发飙毁天灭地

2019-06-05 16:01:57 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》举行全球首映礼，X战警全员集结庆祝告别一个时代。两代“凤凰女”索菲·特纳&法米克·詹森
　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》于北京时间6月5日在好莱坞TCL中国剧院举行全球首映礼，影片导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、漫威漫画金牌编剧克里斯·克莱默携手主演詹姆斯·麦卡沃伊迈克尔·法斯宾德詹妮弗·劳伦斯尼古拉斯·霍尔特索菲·特纳、泰伊·谢里丹以及伊万·彼得斯等诸多主创亮相，全员集结，与全球观众同步见证《X战警：黑凤凰》传奇谢幕。

新预告

　　《X战警：黑凤凰》是《X战警》系列二十年来的最高潮，作为影片全球宣传活动最后也是最重要的一站，《X战警：黑凤凰》全球首映礼于北京时间6月5日在好莱坞TCL中国剧院盛大举行。

　　影片的诸位主创首次全阵容出席典礼，而不少《X战警》系列的老演员也应邀出席为影片宣传造势。备受观众喜爱的“一美”詹姆斯·麦卡沃伊与“法鲨”迈克尔·法斯宾德再度红毯合体紧握双手亲密互动，被粉丝亲切地称为“世纪握手”；新老两代凤凰女苏菲·特纳与法米克·詹森盛情拥抱，引发影迷惊喜欢呼；尼古拉斯·霍尔特蓝黄搭配西装亮眼，詹妮弗·劳伦斯一袭黑裙优雅现身，“摄影爱好者”泰伊·谢里丹抄起相机走上红毯记录美好时刻，还贴心为接受采访的“小天使”伊万·彼得斯解围，友情满满。

　　作为一个时代的记忆，“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊、“万磁王”迈克尔·法斯宾德、“魔形女”詹妮弗·劳伦斯、“野兽”尼古拉斯·霍尔特、“凤凰女”苏菲·特纳、“镭射眼”泰伊·谢里丹、“快银”伊万·彼得斯、“暴风女”亚历山德拉·希普以及“夜行者”柯蒂·斯密特-麦菲，这群深受全球观众喜爱的次代X战警们，即将在《X战警：黑凤凰》中迎来谢幕。而这场二十年来变种人传奇冒险的终极高潮战，也将最终决定X战警们的命运走向。

　　宇宙最强变种人黑化来袭，英雄身份重新洗牌，决战过后变种人将何去何从？今晚零点，《X战警：黑凤凰》即将强势来袭，3D/中国巨幕3D/IMAX 3D/ DOLBY ATMOS/DOLBY CINEMA/SCREENX/4DX/MX4D全制式呈现，预售现已全面开启。6月6日，见证传奇谢幕。

   编辑：Joker

关键词： 黑凤凰 X战警 首映
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