硬汉动作电影《疾速追杀3》拍得比较讨喜，既有野性的拳拳到肉的肉搏、枪战戏，也有些富有想象力的动作戏设计。















这些人当中包括酒店经理温斯顿（伊恩·麦柯肖恩 饰），他是一个神秘的人，可能黑白通吃；还有一个地下犯罪之王，大家叫他鲍威瑞·金（劳伦斯·菲什伯恩 饰）。第三部的故事发生在第一部之后不到三个星期的时间内，片名Parabellum在拉丁语中是“备战”的意思，这一次，约翰·威克被驱逐并追杀，要他命的悬赏金高达1400万美元，他要想活命就得拼命。











“高桌”（“High Table”）是一个大型犯罪组织，威克曾宣誓永远忠于该组织，现在，组织派遣“审判者”（艾莎·凯特·狄龙 饰）到酒店去处理那些帮助过威克叛逃的人，让他们尝到惩罚的滋味。审判者又招募了一个杀手“零”（马克·达卡斯考斯 饰），想除掉威克。





与此同时，威克找到自己的老朋友（安杰丽卡·休斯顿 饰），他需要治疗自己的伤口，并且找到安全的路子，最终，他联系到了另一个朋友，曾经跟他一起做过杀手的索菲亚（哈莉·贝瑞 饰）。小团队集结起来之后，威克开始考虑能够一劳永逸彻底除掉“高桌”组织的行动。











针对这部电影（以及《疾速追杀》系列）的批评毫无疑问都集中在已经让人免疫了的暴力和大量的肉搏戏上。吴宇森和其他在设计动作戏方面逐渐乏力的导演们都受到了同样的批评。





虽然片中某些时刻多而密的暴力戏份确实会令人想起电子游戏的感觉，但这部电影里，他们努力塑造出了一个细致、高度特殊化的环境，背景设置也自成风格，这就令人产生了一种距离感，使得这部电影成为了单纯的供人逃离现实的娱乐片。





另外，仅仅因为一部电影取悦了大众却没能满足你，就大加指责，这种行为就像夏天穿棉袄，还嫌天气不够凉快，没法满足你的喜好一样。





只针对目标受众而言，《疾速追杀3》还是相当成功的。庆幸的是它弥补了《疾速特攻》的一些不足，《疾速特攻》里有大量的拳拳到肉的打斗戏，但还是过于依赖CGI制作的枪战血浆效果，削弱了原片有的那种情绪感染力。











《疾速追杀3》里也有一处类似的场景，但片中的动作戏设计却有创意得多。威克和索菲亚对战一小队袭击者的那场戏里，狗狗也参战了，在预告片中还重点突出了这段戏，这就很好了，而其他亮点戏份还包括在一个装满利器的房间里展开的激烈的刀战戏，一场摩托车上的剑斗戏，还有一场穿过马厩的戏，威克弄到一匹马，骑着马去踢飞了他的敌人们。





影片中最激动人心的打戏应该是跟“零”的两个徒弟（雅彦·鲁伊安和塞塞普·阿里夫·拉赫曼饰）之间的决斗，这两人在一个全是镜面玻璃的现代主义风格房间里与威克决斗，过程中两人还向威克表达了敬意，告诉他他们有多崇敬他本人和他的成就——特别是在他这个年纪而言。











如果说菲什伯恩再次回归却依旧只能悲催地饰演一个“宽泛概念”（一个莎士比亚式的底层英雄之王），而不是一个真正的角色，相比之下，《疾速追杀3》中的其他角色就显得相当扎实了。达卡斯考斯在有限的角色身上发挥出了令人印象深刻的演技，给“零”这个人物赋予优雅、自控的感觉。这恰恰跟里维斯在私下的性格很相近，银幕之外的他是一个很不羁的演员，常常沉默，即便讲话也非常简洁直接，很少发表长篇大论。





最后，《疾速追杀3》给观众带来了一段好时光，而且让人们期待故事的继续发展，想知道这个危机重重的约翰·威克还会遭遇什么。电影有意做得非常色彩鲜明，用一点点恰到好处的模糊加以平衡，程度维持得刚刚好。



