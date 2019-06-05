印度片口碑爆款《无所不能》曝公映版海报，影片前段浪漫的爱情歌舞令人心生向往，中段剧情急转直下，多次反转与冲突气氛骤紧，让观众感觉如坐过山车一般。









“为了你，我愿意对抗整个世界”是主人公罗汉的爱情宣言。盲人的生活本就不易，盲人情侣能够走到一起，其困难的程度和外界的非议可想而知。罗汉和苏普丽雅两人虽然选择了勇敢和厮守，但宁静下也透露出隐隐的不安。两个人既然相爱，就一定要走下去，为了爱情，要做到无所不能。





影片前段浪漫的爱情歌舞令人心生向往，中段剧情急转直下，多次反转与冲突气氛骤紧，结局罗汉的反击则是情绪上的大爆发，高招频出，高能不断。随着罗汉生活的变化，先甜后虐再燃爆荷尔蒙，全程观众如坐过山车一般，是一次充满非常多次情绪冲击、非常多的“意料之外”的观影体验。





赫里尼克·罗斯汉在采访中曾表示，最吸引自己加盟演出的就是剧本，剧本非常精彩，非常多的悬念和谜题，一个盲人如何实现复仇，通过很多不可思议的手段打击敌人，他的角色在片中设立了一系列高智商的局中局。这是影片最好看的地方，也是吸引他创作的最大原因。





电影《无所不能》由桑贾伊·古普塔导演，赫里尼克·罗斯汉、亚米·高塔姆主演，正在全国上映。

编辑：隐饮