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印度口碑爆款《无所不能》曝公映海报

前半段是甜腻爱情片 画风一转虐到撕心裂肺

2019-06-05 17:42:56 来源：Mtime时光网

印度片口碑爆款《无所不能》曝公映版海报，影片前段浪漫的爱情歌舞令人心生向往，中段剧情急转直下，多次反转与冲突气氛骤紧，让观众感觉如坐过山车一般。
        

《无所不能》公映海报

时光网讯 印度年度口碑力作《无所不能》桑贾伊·古普塔导演，赫里尼克·罗斯汉亚米·高塔姆主演，于今日在全国各大院线正式公映。电影里身姿靓丽的男女演员，至死不渝的虐心爱情，高燃烧脑的悬疑复仇，让看过电影的观众赞不绝口。

        电影《无所不能》的男主角赫里尼克·罗斯汉是宝莱坞的“国宝级”男星，罗斯汉不仅唱跳俱佳演技出众，还屡次在世界级媒体的“印度最帅男星”排行中占据头名，他的新作上映屡屡在票房上呈现火爆态势。女主角亚米·高塔姆则是模特出身，多才多艺的她是一颗冉冉升起的超新星。

        “为了你，我愿意对抗整个世界”是主人公罗汉的爱情宣言。盲人的生活本就不易，盲人情侣能够走到一起，其困难的程度和外界的非议可想而知。罗汉和苏普丽雅两人虽然选择了勇敢和厮守，但宁静下也透露出隐隐的不安。两个人既然相爱，就一定要走下去，为了爱情，要做到无所不能。

       影片前段浪漫的爱情歌舞令人心生向往，中段剧情急转直下，多次反转与冲突气氛骤紧，结局罗汉的反击则是情绪上的大爆发，高招频出，高能不断。随着罗汉生活的变化，先甜后虐再燃爆荷尔蒙，全程观众如坐过山车一般，是一次充满非常多次情绪冲击、非常多的“意料之外”的观影体验。

       赫里尼克·罗斯汉在采访中曾表示，最吸引自己加盟演出的就是剧本，剧本非常精彩，非常多的悬念和谜题，一个盲人如何实现复仇，通过很多不可思议的手段打击敌人，他的角色在片中设立了一系列高智商的局中局。这是影片最好看的地方，也是吸引他创作的最大原因。

       电影《无所不能》由桑贾伊·古普塔导演，赫里尼克·罗斯汉、亚米·高塔姆主演，正在全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 无所不能
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