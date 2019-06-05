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看看邱淑贞女儿的ins，感受下基因的力量

1999年出生系家中长女 形象出众神似母亲

2019-06-05 20:18:02 来源：Mtime时光网

沈月青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的强大。
      时光网讯 香港著名影星邱淑贞的女儿沈月最近网络关注度颇高，她在ins上晒出不少自己的街拍和写真照，青春靓丽神似年轻时的邱淑贞，让人不得不感叹基因的强大。

      1999年邱淑贞和富商沈嘉伟结婚后，接连生了三个宝贝女儿，名字取得非常有趣，分别叫沈月、沈日、沈星。

      沈月是邱淑贞的大女儿，1999年出生。






年轻时的邱淑贞

   编辑：羊羊

关键词： 邱淑贞 沈月
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邱淑贞

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Chingmy Yau

职业：演员

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