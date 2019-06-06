2019-06-06 08:04:22 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
《复仇者联盟4》海量幕后照
娜扎奚梦瑶等亮相戛纳"隐秘的生活"红毯
巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳
昆汀小李巩俐齐亮相戛纳电影节写真
《神奇女侠2》片场幕后视频
编辑：洒洒
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
在线播放
Gal Gadot
查看影人作品 >
Patty Jenkins
验证码：
玄犀墨影
37秒前
这是穿上了漫画里的神话套装？
CaseyD
11分钟前
这和80年代那种重金属科幻性幻想的风格太像了。WW压根就不是一个女权向的电影。
我爱搜藏
24分钟前
真是搞不懂这造型
我爱搜藏22分钟前
难道是为了不让豹女抓伤吗
翛鸦
32分钟前
造型海王，背景雷神3
俺是猴子喊来打架滴
39分钟前
必须改，之前的那几张脑袋上顶个葫芦就跟葫芦娃没有区别了。
黑雷晴轰
42分钟前
盖尔加多这站姿，怎么看怎么是生过孩子的女人，而且肚子有点微凸。
starorfire
51分钟前
这海报真设计迷之风格…丑…正片加油吧，女超英加朵最高！！！
张建军零一
56分钟前
第一部去看过了，不会再去受骗了。
木士木士13分钟前
那太好了，你去看只会玷污了这部电影
Ftime
58分钟前
这个新造型，你们看了之后有反应没？
尼奥的梦
1小时前
黄金女王，来一鞭子！
从公元前3000年到未来 历史怎样被逆转？
最终人选是他与尼子 有望至少签2部新片
首曝预告：若命运不公，就和它斗到底！
"3年A班"饰腹黑班花 说中文想来中国发展
年轻时曾混迹于江湖 事迹曾被拍成《慈云山十三太保》
查看更多