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"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

2019-06-06 08:04:22 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》首曝海报。
　　时光网讯 《神奇女侠1984》发布首张海报，神女光芒万丈，美到睁不开眼！



　　海报中，盖尔·加朵饰演的神奇女侠穿着与上部不同的黄金战袍，一同卷曲的长发垂散在肩头，仿佛全身在发光！这款扮相高度还原漫画形象，也不禁令人想起“黄金圣斗士”的扮相。

新造型与漫画对比

　　导演派蒂·杰金斯通过个人社交分享这张海报的同时，也遗憾地透露今年《神奇女侠1984》将不会出席SDCC漫展。

《神奇女侠2》片场幕后视频

　　续集中，第一部的男主角克里斯·派恩也将回归。喜剧明星克里斯汀·韦格将在续集里扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也将扮演重要角色。

　　电影将于2020年6月5日北美公映。

《神奇女侠》系列海报一向惊艳，看看以前的——












   编辑：洒洒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 神奇女侠1984 海报 盖尔加朵 超级英雄 女性
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神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

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派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

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