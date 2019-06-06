电影《小Q》今天曝光了一款全新“棉花糖”海报，刚刚降生的小Q就像棉花糖一样软糯Q萌。





合肥发生的“导盲犬被拒载”事件引发全国热议，全社会掀起支持导盲犬的热潮，《小Q》也近日开启了“我愿意与导盲犬同行”全国路演。所到之处，很多观众也分享了自己和宠物的动人故事，见面会秒变大型催泪现场。





“棉花糖”海报是童年小Q的特写，刚出生三个月的小Q睁开惺忪双眼，一脸懵懂地笑对这个世界，让人不自觉心生怜爱。人类社会纷繁复杂常常让人疲惫，但奶萌的小Q犹如暖流融化了世界的冷漠和偏见，瞬间治愈我们的内心，这也是当下养宠人甘做铲屎官的原因。





相比于一般宠物，导盲犬更注定在成长中承担着不平凡的使命，就像电影中的小Q，出生三个月就离开原生家庭，在寄养家庭经历一年的生活养成后，继而进入导盲犬学校接受严格的培训，直到成为一只合格的导盲犬，与主人相依相守终其一生。





片中任达华饰演的李宝庭因中年失明丧失了对生活的热情，小Q的到来宛如天使降临为他打开了另一扇窗，一人一犬不离不弃。而我们与自家狗狗的感情何尝不是如此，就像海报上那句“它，只是你生命中的一部分，而你，却是它的一辈子”，经历多年相依相伴，谁又经得起一场生死离别？狗狗生命很短，却能温暖人心；导盲犬服役期很短，却能照亮视障人群生命的旅程。

编辑：hello王小羊