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"美队"推特上反"恐同" 希望更多理解

"不要直接愤怒 多些同理心和成长"

2019-06-06 08:54:29 来源：Mtime时光网

面对家乡波士顿有3名男子想要组织“直男游行”的要求，“美队”克里斯·埃文斯在推特上表示反对，但希望大家不要直接愤怒，而是要多理解，多抱有同理心。

Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock

　　时光网讯　“美队”克里斯·埃文斯听说在自己的家乡波士顿，有3名男性打算举办“直男游行”（straight pride parade，对标“同性恋游行”）之后，在社交网络上冷静而理智地表达了自己的不满。

　　《华盛顿邮报》报道了这三人的行为后，美队发推说，“哇！提议挺酷的！我有个想法，与其说要办‘直男游行’，这样如何：办个‘拼命掩埋自己的同性恋想法才会恐同，因为小时候没人教过咱们如何应对感情问题’游行？你们觉得如何？是不是分析得太准了？”



　　其他MCU成员也在社交媒体上运用着自己的影响力，包括“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔，当他发现罗德岛的一位主教在督促天主教，希望抵制同性恋游行月活动时，他写到，“我妈就是同性恋，我觉得我现在还行啊。她现在在帮助得了精神疾病而无家可归的人，我承认我并不完美，但我至少不是批判别人的伪君子！”

　　接下来，美队还将出现在苹果TV+的美剧系列《捍卫雅各布》，以及莱恩·约翰逊的谋杀悬疑片《利刃出鞘》中，后者将于11月27日全美公映。



　　美队：“哇，有很多人认为同性恋和非同性恋游行这两件事可以对标，这让人失望。不理解这两件事区别的人呢，可以看看下面这段话，与其直接愤怒（其实就是对你不理解事物的恐惧），不如花时间找找同理心和成长。”

　　James Fell关于波士顿“直男游行”（因为他是男的，所以翻译成了“直男游行”）的与一些想法，“我是直男，我喜欢当直男，很重要的原因是我从未因为自己的性取向感受到过偏见；为了跟我选择的人结婚，我不需要斗争；我也不需要因为别人不接受我想要睡的人，而承担被打、被杀的风险。我不需要因为恐惧而躲进深柜，或者担心我的家人、朋友、同事知道我出柜。

　　身为直男这一点，我从未遭到过诋毁，不会有人跟我说因为我是直男我就该下地狱，为了当直男，我也不需要参加任何折磨我的‘治疗’项目，也不会有哪个国家因为我是直男就判我死刑。

　　我从来不需要为我身为直男这一点，进行任何抗争和奋斗，所以这有什么可骄傲的（gay/straight pride）。有直男特权感到感恩？我懂。但是骄傲？算了吧。

　　所以我觉得这个游行起错名字了，不是什么‘直男游行’，应该被叫做‘我是恐同sb’的游行。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 美队 克里斯·埃文斯 戴夫·巴蒂斯塔
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