美队：“哇，有很多人认为同性恋和非同性恋游行这两件事可以对标，这让人失望。不理解这两件事区别的人呢，可以看看下面这段话，与其直接愤怒（其实就是对你不理解事物的恐惧），不如花时间找找同理心和成长。”





James Fell关于波士顿“直男游行”（因为他是男的，所以翻译成了“直男游行”）的与一些想法，“我是直男，我喜欢当直男，很重要的原因是我从未因为自己的性取向感受到过偏见；为了跟我选择的人结婚，我不需要斗争；我也不需要因为别人不接受我想要睡的人，而承担被打、被杀的风险。我不需要因为恐惧而躲进深柜，或者担心我的家人、朋友、同事知道我出柜。





身为直男这一点，我从未遭到过诋毁，不会有人跟我说因为我是直男我就该下地狱，为了当直男，我也不需要参加任何折磨我的‘治疗’项目，也不会有哪个国家因为我是直男就判我死刑。





我从来不需要为我身为直男这一点，进行任何抗争和奋斗，所以这有什么可骄傲的（gay/straight pride）。有直男特权感到感恩？我懂。但是骄傲？算了吧。





所以我觉得这个游行起错名字了，不是什么‘直男游行’，应该被叫做‘我是恐同sb’的游行。”