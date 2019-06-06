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时光网讯
“美队”克里斯·埃文斯
听说在自己的家乡波士顿，有3名男性打算举办“直男游行”（straight pride parade，对标“同性恋游行”）之后，在社交网络上冷静而理智地表达了自己的不满。
《华盛顿邮报》报道了这三人的行为后，美队发推说，“哇！提议挺酷的！我有个想法，与其说要办‘直男游行’，这样如何：办个‘拼命掩埋自己的同性恋想法才会恐同，因为小时候没人教过咱们如何应对感情问题’游行？你们觉得如何？是不是分析得太准了？”
其他MCU成员也在社交媒体上运用着自己的影响力，包括“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔
，当他发现罗德岛的一位主教在督促天主教，希望抵制同性恋游行月活动时，他写到，“我妈就是同性恋，我觉得我现在还行啊。她现在在帮助得了精神疾病而无家可归的人，我承认我并不完美，但我至少不是批判别人的伪君子！”
美队：“哇，有很多人认为同性恋和非同性恋游行这两件事可以对标，这让人失望。不理解这两件事区别的人呢，可以看看下面这段话，与其直接愤怒（其实就是对你不理解事物的恐惧），不如花时间找找同理心和成长。”
James Fell关于波士顿“直男游行”（因为他是男的，所以翻译成了“直男游行”）的与一些想法，“我是直男，我喜欢当直男，很重要的原因是我从未因为自己的性取向感受到过偏见；为了跟我选择的人结婚，我不需要斗争；我也不需要因为别人不接受我想要睡的人，而承担被打、被杀的风险。我不需要因为恐惧而躲进深柜，或者担心我的家人、朋友、同事知道我出柜。
身为直男这一点，我从未遭到过诋毁，不会有人跟我说因为我是直男我就该下地狱，为了当直男，我也不需要参加任何折磨我的‘治疗’项目，也不会有哪个国家因为我是直男就判我死刑。
我从来不需要为我身为直男这一点，进行任何抗争和奋斗，所以这有什么可骄傲的（gay/straight pride）。有直男特权感到感恩？我懂。但是骄傲？算了吧。
所以我觉得这个游行起错名字了，不是什么‘直男游行’，应该被叫做‘我是恐同sb’的游行。”