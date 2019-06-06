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端午节新片谁最强？"黑凤凰"排片领先

周三票房回暖 大盘累计冲高超6000万

2019-06-06 09:27:54 来源：Mtime时光网

端午节假期即将来临，在新片开画刺激下，周三内地票房回暖，大盘累计冲高超6000万。端午节新片谁最强？《X战警：黑凤凰》排片领先，《追龙2》紧随其后。
       

《X战警：黑凤凰》

时光网讯 根据初步统计，6月5日周三大盘报收6268万；《哥斯拉2：怪兽之王》2770万，累计5.78亿；《X战警：黑凤凰》午夜场758万；《阿拉丁》753万，累计2.92亿；《追龙2》首映场693万；《无所不能》首日319万，累计423万；《哆啦A梦：月球探险记》224万，累计9932万；《大侦探皮卡丘》124万，累计6.21亿；《一条狗的使命2》106万，累计1.94亿。

       端午节假期即将来临，在新片开画刺激下，周三市场大盘环比上涨近三成，全国综合票房回升至超过6000万。周三《哥斯拉2：怪兽之王》暂列单日票房冠军，但从今日起将遭到众新片的排片冲击，但其累计票房仍有望在周末突破6亿大关。《阿拉丁》周三环比仅跌5%，其综合票房距离3亿已只相差不到千万元。

       今日端午节小长假新片陆续上映，《X战警：黑凤凰》周三午夜场综合票房758万，成绩与三年前的《X战警：天启》相近，开画首日排片37.8%暂列冠军。王晶执导港片续集《追龙2》周三先在大票仓广东省提前上映，首映场也有近700万的票房，开画首日排片28.3%位列第二。今年第四部登陆内地的印度电影《无所不能》口碑不错，首日票房319万的成绩，是当天的单日票房第五。



        明日（6月7日）端午节假期，还将有国产片《最好的我们》上映，预计端午假期将是《X战警：黑凤凰》《追龙2》《最好的我们》《哥斯拉2》《无所不能》这五部电影，成为参与竞争的主要种子选手。

   编辑：隐饮

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关键词： 每日票房 X战警：黑凤凰
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