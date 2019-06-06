时光网讯
根据初步统计，6月5日周三大盘报收6268万；《哥斯拉2：怪兽之王》
2770万，累计5.78亿；《X战警：黑凤凰》
午夜场758万；《阿拉丁》
753万，累计2.92亿；《追龙2》
首映场693万；《无所不能》
首日319万，累计423万；《哆啦A梦：月球探险记》
224万，累计9932万；《大侦探皮卡丘》
124万，累计6.21亿；《一条狗的使命2》
106万，累计1.94亿。
端午节假期即将来临，在新片开画刺激下，周三市场大盘环比上涨近三成，全国综合票房回升至超过6000万。周三《哥斯拉2：怪兽之王》
暂列单日票房冠军，但从今日起将遭到众新片的排片冲击，但其累计票房仍有望在周末突破6亿大关。《阿拉丁》
周三环比仅跌5%，其综合票房距离3亿已只相差不到千万元。
今日端午节小长假新片陆续上映，《X战警：黑凤凰》
周三午夜场综合票房758万，成绩与三年前的《X战警：天启》
相近，开画首日排片37.8%暂列冠军。王晶执导港片续集《追龙2》
周三先在大票仓广东省提前上映，首映场也有近700万的票房，开画首日排片28.3%位列第二。今年第四部登陆内地的印度电影《无所不能》
口碑不错，首日票房319万的成绩，是当天的单日票房第五。