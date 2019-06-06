时光网讯
定档6月28日，由美国哥伦比亚影片公司出品的电影《蜘蛛侠：英雄远征》
再度惊爆好消息：主创团队即将来华宣传新片！中国作为该片全球宣传的第三站，更是重磅邀请到导演乔·沃茨
、“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德
、“神秘客”杰克·吉伦哈尔
，三人携手“远征”中国。
官宣来华引发全网沸腾
三大主创即将“远征”中国
自《蜘蛛侠：英雄远征》全球宣传活动启动以来，主创的行程就备受粉丝与媒体关注，继墨西哥漫展、巴厘岛见面会之后，中国成为影片全球宣传第三站！导演乔·沃茨将携“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“神秘客”杰克·吉伦哈尔即将空降京城并进行一系列在华宣传活动，与中国粉丝进行亲密交流互动。这一消息让还沉浸于中国档期领先全球的喜悦中的粉丝更加欢欣鼓舞。
全新组合携手中国行
粉丝期待更多新火花
此前在《复仇者联盟3：无限战争》
与《蜘蛛侠：英雄归来》
的宣传活动中，汤姆·赫兰德已经参与了两次来华宣传，他活泼可爱的个性深受中国粉丝欢迎。行程安排也相当丰富多彩，不仅领略传统文化的博大精深，秀书法挥斥方遒，学古筝一展琴技，还登上长城完成自己的“好汉之旅”。据悉，这一次他将与中国粉丝进行更多互动，令人期待万分。
而作为片中最令人期待的新角色“神秘客”的扮演者杰克·吉伦哈尔却是首次来华，这位魅力十足的“酷叔叔”在中国有大批拥趸，大家都希望有机会一睹男神的风采。在此前的宣传与访问中，汤姆·赫兰德与杰克·吉伦哈尔一直形影不离，称对方为戏里戏外的“好朋友”。预告片中神秘客也与局长共同劝说蜘蛛侠重整精神对抗强敌，并与其携手抗敌。
全新组合宣传过程亲密互动
然而定档海报中，神秘客的眼神与嘴角却透露着一丝让人捉摸不透的情绪，神秘感油然而生。他的身份究竟是敌是友，会与蜘蛛侠一直协同作战还是关系将发生重大转折？一直是粉丝热议的话题，也是本片最大悬念之一。但无论怎样，影迷对于这对新组合的期待已空前高涨，《蜘蛛侠：英雄远征》将为我们呈现他们更多新火花！
《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊
重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅
、乔恩·费儒
、赞达亚
、雅各·巴塔伦
等原班人马也将悉数回归。“复联4”故事全面延续，蜘蛛侠劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片将于6月28日登陆全国院线，敬请关注！
蜘蛛侠飞天遁地迎战强敌
蜘蛛侠与神秘客结盟共赴战场
主创团队即将空降京城