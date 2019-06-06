《蜘蛛侠：英雄远征》的导演乔·沃茨、“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“神秘客”杰克·吉伦哈尔，三人携手来北京宣传新片，让还沉浸于中国档期领先全球的喜悦中的粉丝更加欢欣鼓舞。

时光网讯

官宣来华引发全网沸腾

三大主创即将“远征”中国

《蜘蛛侠：英雄远征》定档海报“铁三角”整装待发 自《蜘蛛侠：英雄远征》全球宣传活动启动以来，主创的行程就备受粉丝与媒体关注，继墨西哥漫展、巴厘岛见面会之后，中国成为影片全球宣传第三站！导演乔·沃茨将携“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“神秘客”杰克·吉伦哈尔即将空降京城并进行一系列在华宣传活动，与中国粉丝进行亲密交流互动。这一消息让还沉浸于中国档期领先全球的喜悦中的粉丝更加欢欣鼓舞。

全新组合携手中国行

粉丝期待更多新火花





而作为片中最令人期待的新角色“神秘客”的扮演者杰克·吉伦哈尔却是首次来华，这位魅力十足的“酷叔叔”在中国有大批拥趸，大家都希望有机会一睹男神的风采。在此前的宣传与访问中，汤姆·赫兰德与杰克·吉伦哈尔一直形影不离，称对方为戏里戏外的“好朋友”。预告片中神秘客也与局长共同劝说蜘蛛侠重整精神对抗强敌，并与其携手抗敌。







全新组合宣传过程亲密互动





然而定档海报中，神秘客的眼神与嘴角却透露着一丝让人捉摸不透的情绪，神秘感油然而生。他的身份究竟是敌是友，会与蜘蛛侠一直协同作战还是关系将发生重大转折？一直是粉丝热议的话题，也是本片最大悬念之一。但无论怎样，影迷对于这对新组合的期待已空前高涨，《蜘蛛侠：英雄远征》将为我们呈现他们更多新火花！





蜘蛛侠飞天遁地迎战强敌





蜘蛛侠与神秘客结盟共赴战场