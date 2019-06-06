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基努里维斯辣么帅你们为啥要"黑"他？

1980年代写真被挖出 里维斯被花样恶搞

2019-06-06 12:35:38 来源：Mtime时光网

距离基努·里维斯55岁生日还有大约3个月

其实50多岁的基努也很帅

　　

《疾速追杀3》中字预告

时光网讯 随着《疾速追杀3》全球票房大卖（北美首周末票房比《哥斯拉2》还高），55岁的基努·里维斯成为最近被讨论最多的好莱坞男星。近日Reddit网站上一组基努·里维斯恶搞图走红。

     眼尖的网友发现：原图是里维斯25岁时拍的写真照，那年他刚演完《阿比阿弟的冒险》，成为好莱坞新晋青春偶像，《生死时速》《黑客帝国》的火爆都是后来的事。

      讲真，1989年的那组写真基努·里维斯帅得捏得出水来，网友怎么忍心黑他呢？哈哈。

原图在此

额……

乌龟大师辛苦了


I came in like wrecking ball……

谁做的这张，你给我出来！

巧妙地结合了早前的那张忧伤吃汉堡图

药药切克闹

约翰威克肩膀上是谁？

这是在传说中的车臣吗？

背景很热闹

蛤？

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 基努里维斯 写真 1980年代 恶搞
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职业：演员 | 制作人

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疾速追杀3 (2019)

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导演：查德·斯塔尔斯基

主演：基努·里维斯

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