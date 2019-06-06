其实50多岁的基努也很帅





讲真，1989年的那组写真基努·里维斯帅得捏得出水来，网友怎么忍心黑他呢？哈哈。





原图在此





额……





乌龟大师辛苦了







I came in like wrecking ball…… I came in like wrecking ball……



谁做的这张，你给我出来！





巧妙地结合了早前的那张忧伤吃汉堡图





药药切克闹





约翰威克肩膀上是谁？





这是在传说中的车臣吗？





背景很热闹