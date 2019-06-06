据普华永道的最新预测显示，2020年中国或将成为全球最大电影市场，中国将成为全球最爱看电影的国家。但内地电影市场在2019年上半年的票房并不太理想，前五个月和去年同期相差足有14.68亿。

时光网讯 据外媒报道：普华永道研究显示，中国将在明年超过美国，成为全球第一大电影市场，预测显示今年美国电影市场总票房有望达到121.1亿美元（836.1亿元），而中国则是110.5亿美元（763.37亿元）。明年（2020年）中国有可能达到122.8亿美元（848.35亿元），美国119.3亿美元（824.2亿元）。在此后可预料的未来几年(2021-2023)，中国电影市场总票房都将是世界第一。











​ 据普华永道的最新预测显示，到2020年，随着海外OTT市场的蓬勃发展、有线电视观看量的骤减以及实体家庭娱乐项目的转型，中国将成为全球最爱看电影的国家。





中国有14亿人口，而美国只有3.29亿人口，从人口上来说中国占据绝对优势，2018年，中国电影银幕数已突破6万块，美国电影银幕总数为40575块，中国电影银幕数也已经达到世界第一稳超美国。虽然中国人口和银幕数都是全球第一，但此前美国一直是全球第一大电影市场，从2020年开始，这个位置或将让贤给中国。





虽然普华永道的预测颇为乐观，预计19年中国票房会达到763.37亿元，但内地电影市场在2019年上半年的票房并不太理想。内地票房从春节档过后，三月和五月票房均出现下滑，2019年前五月累计综合票房为269.85亿，而去年同期为284.53亿，相差足有14.68亿，19年上半年票房很可能只有300亿左右。





内地电影市场想要在6月底之前追平去年甚至有所增长，可谓是压力山大。如果想完成今年全年票房增长目标，7-8月的暑期档至少需要一部票房50亿+，或者两部票房25亿+的超级大片，才能撑得起来。