《追龙2》公映曝口碑特辑，众主演悉数亮相推荐影片，还有众多观众点赞他们最喜爱的角色。王晶导演直言：“跟美国片对着干是无可逃避的，所以《追龙II》要打《黑凤凰》《哥斯拉2》。”





时隔两年，王晶导演再次与关智耀导演合作携《追龙II》强势回归，一个负责剧本创作、控制预算，一个负责影像把控、场景设置，合作非常默契。除联手关智耀外，此次王晶导演延用了《追龙》的原班幕后制作班底，在演员阵容上，则集结梁家辉、古天乐、林家栋、任达华四大影帝在线飙戏。





今年6月好莱坞大片来势汹汹，整个6月的电影市场显得异常激烈，不少华语片纷纷以改档作为收场，而作为6月唯一一部华语警匪片，《追龙II》选择了在6月6日与好莱坞大片正面对战。

古天乐 此前媒体与观众曾向王晶导演提出，撞档《X战警：黑凤凰》是否会感到压力倍增，为此王晶导演发微博称：“《复联4》之后，华语片再不怕引进片，跟美国片对着干是无可逃避的，所以，《追龙II》要打《黑凤凰》《哥斯拉2》，《八佰》也要恶斗《蜘蛛侠》！虽然是硬仗，但我们无所畏惧。”





电影《追龙II》由王晶亲自操刀担任编剧，创作灵感来源于令整个香港闻风丧胆的“世纪悍匪”张子强。张子强的故事在坊间有众多版本的传闻，也曾被多次进行影视化改编。





如今再度被搬上银幕，王晶导演表示：“之前我参与《惊天大贼王》的监制，这次是想要重新翻拍张子强的故事，但这次《追龙II》会更细致，因为这一部的规模大了二十倍以上。我会以一种更加严谨与写实的角度去进行创作，不能过分夸张和渲染。”





梁家辉饰演龙志强 为了最大程度提高案件改编的真实性，捕捉未被发掘的案件细节，王晶导演在拍摄前期对已出狱的张子强同党进行深入了解和访谈，将其作为参考资料。不少首波观众在看完《追龙II》后表示：“无论是剧情设定还是影像制作，都有大作水准”。





在《追龙II》里，实力派影帝梁家辉再度展现了自己对枭雄角色的驾驭能力。值得一提的是，王晶导演也曾表示：“很久之前就想要拍张子强的故事，但是要找演员去诠释这样的角色梁家辉的确是首选，他就有这种能力让人觉得他可以精彩诠释出高难度角色。之前很多人来问到底谁是‘张子强’，我跟他们说是梁家辉，他们没有一个人觉得不合适。”