《伟大的愿望》曝光王大陆特辑，王大陆连同魏大勋神助攻彭昱畅实现终极愿望，街头搜集小卡片，午夜裸奔被警车追，出糗不断。

《伟大的愿望》7.18上映





此次曝光的“大”愿望特辑中，王大陆秒变复读机，回答任何问题都用一个标准答案“伟大的愿望”应对自如。究竟什么样的愿望让王大陆如此念念不忘并为此吃尽苦头？原来，王大陆的愿望竟是为彭昱畅“破处”，帮助彭昱畅成为真男人，也难怪这一羞羞的愿望让王大陆一脸坏笑回答：“这不方便透露，还是要问导演”，可谓吊足观众的好奇心。





戏里，王大陆饰演的徐浩为兄弟仗义出头。戏外，他在片场也是个十足的热心肠，帮剧组扛米、抬水，洗碗，简直是剧组的全能担当。提及帮兄弟实现愿望时，王大陆坦言：“真的把对方当成很好很好的兄弟，会真心去为彼此付出”，并向好兄弟彭昱畅深情告白。





《伟大的愿望》王大陆 不过，在随后出现的特辑画面中，彭昱畅却惨遭王大陆恶搞，不断被王大陆摔倒在地，神反转让观众直呼“看不懂直男间的默契”“彭彭你是被王大陆绑架了吗”……俩人的“真兄弟情”也面临到严峻考验。





此外，该特辑还揭晓了王大陆一场“午夜裸奔”的重磅戏码，影片中他和魏大勋为帮助彭昱畅实现愿望可谓频频遇挫、出糗不断，甚至还衣衫褴褛遭到警车追击。拍摄那场戏时天气还比较寒冷，王大陆直呼“太冷了”，但还是一边做俯卧撑取暖，一边完成多遍拍摄，可谓敬业十足，令人感动。





《伟大的愿望》将于7月18日全国正式上映。