好莱坞科幻动作电影《黑衣人：全球追缉》
即将于6月14日以IMAX 3D格式在内地超600家IMAX影院公映。近日，IMAX发布影片北美专属海报， 海报上，由“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
饰演的探员H和“女武神”泰莎·汤普森
饰演的探员M，戴着黑色墨镜，身着 “黑衣人”探员的黑西装。两位“黑衣人”探员一个魅力四射，帅气潇洒；一个手持神秘黑科技特工装备，果敢自信，让观众更加期待两人将在IMAX大银幕上碰撞出怎样的火花。
作为全球经典动作IP的最新作品，《黑衣人：全球追缉》由《速度与激情8》
导演F·加里·格雷
执导，科幻电影教父斯皮尔伯格监制，主演阵容除了凭借漫威系列电影走红的男女主角外，更有奥斯卡影后艾玛·汤普森、著名影星丽贝卡·弗格森、连姆·尼森等大牌加盟。新作延续并拓展前三部所构建的世界观，在本集中，年轻有为的H与M将携手并破解迄今为止黑衣人组织遇到的最大危机——内奸。
此外，新作对“黑衣人宇宙”进行全面升级，不仅融入更多动作元素，全新登场的高能武器和超级跑车再次惊爆眼球，新加入的外星人兵兵也萌出新高度。IMAX超高分辨率的清晰画质和纤毫毕现的细节效果将带给观众最强力的视觉冲击，让观众“身临其境”地体验黑衣人街头火拼、飞车追逐的惊险戏码，带来肾上腺素飙升的刺激体验。