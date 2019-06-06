两位“黑衣人”探员一个魅力四射，帅气潇洒；一个手持神秘黑科技特工装备，果敢自信。









此外，新作对“黑衣人宇宙”进行全面升级，不仅融入更多动作元素，全新登场的高能武器和超级跑车再次惊爆眼球，新加入的外星人兵兵也萌出新高度。IMAX超高分辨率的清晰画质和纤毫毕现的细节效果将带给观众最强力的视觉冲击，让观众“身临其境”地体验黑衣人街头火拼、飞车追逐的惊险戏码，带来肾上腺素飙升的刺激体验。



