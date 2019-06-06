在亿元“夺命赌局”下，谁将赢得这场生死博弈？这场由于毒品展开的对决，更像一场关乎人性和价值观的对决。

今日，影片发布了余顺天角色预告，本支预告不仅揭示了余顺天（刘德华 饰）热衷于灭毒工作的原因，更进一步展现了余顺天“从黑到白再到灰”的身份转变和心理挣扎。与此同时，余顺天与地藏（古天乐 饰）、林正风（苗侨伟 饰）三人之间错综复杂的关系也在这支预告中雏形初现。

毒品市场维持四分天下的格局已久，地藏（古天乐 饰）以一连串黑吃黑的事件企图吞并整个香港毒品市场，警员林正风（苗侨伟 饰）全力追缉毒贩。另一方面，因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天（刘德华 饰），正悬赏一亿歼灭香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。有着二十年同门兄弟情的余顺天和地藏两人，因为毒品一夜之间反目成仇？





















在亿元“夺命赌局”下，谁将赢得这场生死博弈？这场由于毒品展开的对决，更像一场关乎人性和价值观的对决。

此次曝光的预告着重透露了余顺天的“双面形象”——从前是拿刀的黑帮混混，现在是拿笔的金融巨头；表面是富豪慈善家，实际上却游走在黑白之间以自己的方式灭毒。从小见证过无数人因为毒品家破人亡、熟知毒品危害的余顺天，坚守原则对毒品和毒贩零容忍。





即使面对地藏对自己的质问和控诉，余顺天也是坚定回答道：“谁去碰毒品，我就剁了谁”，誓要将扫毒进行到底。作为影片监制与主演的刘德华曾坦言称原本只想当监制，但拿到剧本后被余顺天亦正亦邪、饱满的人物形象打动，最终决定出演。



