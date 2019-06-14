拉尔夫·费因斯最新导演作品《白乌鸦》虽然制作精良，但过于阳春白雪。





电影总体给人感觉有些沮丧，充满躁动不安的情绪，不过也有些振奋人心的情节。作为一部制作精良的作品，它表现出了严苛的社会体制给人们生活带来的好处和局限。但观看影片时，难免给人感觉就像是坐在电影院里，被迫看完某个人的度假幻灯片一样，画面的确很漂亮，但只能新鲜一会，马上就会陷入一种无聊的境地。









有一名非常严格的教练评论他的舞蹈“技术上并不完美，但拥有一个跳芭蕾舞的完美灵魂”。这位充满激情的教练是个完美主义者，在他的煽动者和鼓励下，鲁道夫·努里耶夫在前苏联第一个芭蕾舞剧团扎下了根，在二战后期到世界各地巡回演出，并最终在1961年选择投奔了西方世界。



《白乌鸦》预告片





作为费因斯的第三部导演作品，《白乌鸦》有着很高的技术水准，这都要归功于摄影师Mike Eley和艺术指导Anne Seibel的卓越贡献，他们两人的完美合作把画面的光线，张力，留白表现得很好，而且彼此之间形成了良好的互动和对应关系，这一点正是拉尔夫·费因斯想要的。





拉尔夫·费因斯的电影带有一种斯多葛派式的隐忍和执着。从他作品中就可看出端倪，他不太关注一般意义上的情感，而是把视角重点放在从压抑的政治体系长河中奋力浮出水面的芭蕾舞者-鲁道夫身上。这种社会环境不仅一直限制鲁道夫的个人成长与发展，同时也让他自我的性别认知走上歧途。





拉尔夫·费因斯在片中出演努里耶夫的芭蕾舞教练 拉尔夫·费因斯和剪辑师Barney Pilling 似乎太过沉溺于电影的艺术化表现，而忽略了观众才是作为最基本观影需求的存在。 电影的故事结构确实有点凌乱，一直来来回回采用记忆闪回的方式追溯鲁道夫早年的生活。让人逐渐拾取继续看下去的动力。观众才是作为最基本观影需求的存在。





《白乌鸦》在布尔歇机场（靠近巴黎)拍摄的一组长镜头重现了1961年发生的一幕。鲁道夫·努里耶夫结束了Kirov芭蕾舞剧团的演出， 刚要离开法国去伦敦，苏联政府官员就找上了他，跟他讲了一系列故事和理由，让他赶紧回到祖国。从政府官员的话中鲁道夫嗅出了一丝不太对劲的味道，引起了他心中的恐慌。于是他在自己的好朋友Clara Saint（一个社交名媛，阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯饰演)的帮助下，说着语调奇怪的语言，以寻求紧急庇护为由，成功蒙骗过克格勃的监视人员，叛逃到了法国。



《白乌鸦》剧照

乌克兰的芭蕾舞者伊文科是个舞坛新人，没有什么名声，但他身上有种特殊气质，深受媒体的喜爱。他的种种表现也恰恰体现出了鲁道夫对事业的漫不经心，还有他对人对事随意又傲慢的态度和行为。（有一次一位芭蕾舞相关人士问他，那一晚你到底有没有上台表演？他回答说，要是演了你就应该记住啊）他和鲁道夫的执拗劲儿有些相像，不过再相像也没能动摇鲁道夫阴晴不定的性格。





演员的表演，还有电影所尝试探索的艺术表达，都给费因斯的电影增彩不少，让影片具有了一定的深度。但总体上来说，这部电影的艺术欣赏价值还是要高于娱乐观赏价值。